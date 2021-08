Aukcja Pride of Poland. Sprzedano konie za prawie 1,6 miliona euro

Na 52. aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim sprzedano 14 koni za łączną kwotę 1 miliona 598 tys. euro. Najwyższe ceny na licytacji - po 450 tysięcy euro - osiągnęły dwa konie ze stadniny w Michałowie: gniady ogier Equator oraz siwa klacz Emandorissa. Na tegoroczną aukcję Pride of Poland wystawiono 16 koni arabskich czystej krwi.

- Jestem zadowolony z tego wyniku, bo się obawiałem przed aukcją. To było wróżenie z fusów. 1,6 mln euro to jest bardzo dobry wynik, to jest ponad 7 mln zł. Stadnina w Michałowie dzisiaj zarobiła ponad milion euro - powiedział po aukcji Tomasz Chalimoniuk, prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych - głównego organizatora imprezy.