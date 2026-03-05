Logo TVN24
Z kraju

Co z planem prezydenta i szefa NBP? "Można się domyślać"

Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Witold Orłowski o "SAFE 0 procent": tam konkretów nie ma
Źródło: TVN24
Pomysł "SAFE zero procent" i wykorzystania rezerw Narodowego Banku Polskiego do wygenerowania środków dla budżetu państwa budzi wątpliwości. - Tam konkretów nie ma - mówi w rozmowie z TVN24 ekonomista prof. Witold Orłowski z Akademii Vistula i Politechniki Warszawskiej. Dodaje jednak, że można to rozwiązanie rozważyć, jako dodatkowe środki na finansowanie wydatków na obronność.

Prezydent Karol Nawrocki i szef NBP Adam Glapiński zapowiedzieli w środę polski SAFE zero procent, który ma być alternatywą dla unijnego programu oprocentowanych pożyczek na obronność SAFE.

Z wypowiedzi Orłowskiego wynika, że koncepcja może polegać na sprzedaży części aktywów banku centralnego.

- Można się domyślać, że chodzi o to, że NBP ma sprzedać na rynku część swoich rezerw złota, czyli część rezerw dewizowych. Akurat mówi się o złocie, ale nie muszą być tylko obligacje amerykańskie. I w ten sposób wygenerować zysk - wskazuje ekonomista.

Taki mechanizm teoretycznie mógłby przynieść pieniądze do budżetu państwa. Orłowski zaznacza, że chodzi o sposób rozliczania wyniku finansowego banku centralnego. Jeśli Narodowy Bank Polski osiąga zysk, jego znacząca część trafia do budżetu państwa.

- Zgodnie z prawem zysk jest przekazywany do budżetu państwa, więc teoretycznie operację można przeprowadzić - zaznacza ekonomista.

Karol Nawrocki i Adam Glapiński
Program "zero procent, zero konkretów". Komentują propozycję Nawrockiego
TVN24
Karol Nawrocki
"Jak u Gierka". Była szefowa NBP o pomyśle prezydenta
Karol Nawrocki
Nawrocki "ma dużą presję wojska". SAFE zero procent ma "stworzyć pretekst"
TVN24

Problem konstytucyjny

Jednocześnie - jak podkreśla - pojawia się poważna wątpliwość prawna. - Konstytucja mówi dość wyraźnie, że NBP nie ma prawa finansować deficytu państwa, co można zdefiniować tak, że nie może prowadzić specjalnych operacji zgodnie z konstytucją, które mają wygenerować zysk dodatkowy dla budżetu państwa - mówi.

Jak wskazuje ekonomista, skala potencjalnych środków, które mogłyby zostać wygenerowane w ten sposób, byłaby bardzo wysoka. - I to idący w dziesiątki miliardów złotych bądź setki miliardów złotych, bo o takich kwotach mówimy. Także z punktu widzenia prawnego to jest rzecz oczywiście skomplikowana - dodaje.

Czy pomysł ma sens

Ekonomista zaznacza, że można rozważać takie rozwiązanie w kontekście rosnących potrzeb finansowych związanych z modernizacją armii i zakupami sprzętu wojskowego. Podkreśla jednak, że nie powinno ono być traktowane jako jedyne narzędzie finansowania takich wydatków. - Ja bym powiedział, to ma trochę sensu - stwierdza.

W ocenie ekonomisty operacja związana z wykorzystaniem rezerw NBP mogłaby być jedynie jednym z elementów szerszego systemu finansowania wydatków obronnych. - Oczywiście nie mówię tutaj o operacji zamiast SAFE, tylko równolegle - zaznacza.

Witold Orłowski zwraca uwagę, że dodatkowe pieniądze mogłyby zostać wykorzystane przy finansowaniu zakupów sprzętu wojskowego. - Za pieniądze w ten sposób uzyskane moglibyśmy na przykład kupować sprzęt amerykański, który wiadomo, że też będzie potrzebny i też będzie miliardy kosztować jego zakup - mówi.

Witold Orłowski o Safe 0 procent: Ja bym powiedział, to ma trochę sensu.

Operacja nie jest darmowa

Orłowski podkreśla jednocześnie, że nie można mówić o zerowym koszcie takiego rozwiązania. - Pan prezydent chyba nie do końca rozumiejąc pewne sprawy finansowe twierdził, że to jest zero, że w odróżnieniu od SAFE, który ma trzy procent mniej więcej do oprocentowania, to tutaj jest zero kosztów tej operacji. No nie jest - mówi.

Jak wyjaśnia ekonomista, rezerwy utrzymywane przez bank centralny nie są biernymi zasobami. Są inwestowane w różne aktywa finansowe, które przynoszą regularne dochody. - Aktywa, które NBP utrzymuje u siebie, przynoszą zyski. Jak się je sprzeda, to tych zysków nie ma - wskazuje.

Jak tłumaczy ekonomista, sprzedaż aktywów należących do Narodowego Banku Polskiego oznacza utratę dochodów, które te aktywa przynoszą. - A szacunkowo przynajmniej 2 procent tracimy. Czyli jest to odpowiednik tak naprawdę kredytu, może rzeczywiście troszkę tańszego niż SAFE - podsumowuje ekonomista.

OGLĄDAJ: Konferencja szefa NBP. Oglądaj na żywo
Adam Glapiński

Konferencja szefa NBP. Oglądaj na żywo

Adam Glapiński
Opracował Jan Sowa/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

NBPPrezes NBP Adam GlapińskiKarol NawrockiProgram SAFE
