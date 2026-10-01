Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Kiedy rząd obniży ceny paliw? Padła konkretna data

|
benzyna paliwa stacja shutterstock_2776696835
Adam Szłapka, rzecznik rządu: czekaliśmy bardzo długo, wszystko było w rękach prezydenta
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Irene Miller/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Niezwłocznie, w ciągu najbliższych godzin doprowadzimy do obniżenia cen paliw - powiedział w wydaniu specjalnym TVN24 Jan Grabiec, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował w TVN24, że niższe ceny mogą pojawić się na stacjach już w weekend, co potwierdził później Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki.

W czwartek prezydent Karol Nawrocki wygłosił orędzie, w którym poinformował, że podpisał rządową ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.

Jan Grabiec skomentował w rozmowie telefonicznej, że presja wywierana wcześniej na prezydenta "ma sens".

- Widać wyraźnie twarde stanowisko rządu i myślę, że do opinii publicznej w Polsce dotarła informacja, że to prezydent opóźniał (obniżki cen paliw - red.) - zwrócił uwagę.

Jak zaznaczył, rząd stara się "działać profesjonalnie, niezależnie od napięć czy różnic politycznych".

- Także my jesteśmy gotowi do współpracy z Kancelarią Prezydenta całą dobę i przez siedem dni w tygodniu wtedy, kiedy to może się przełożyć na sytuację w Polsce - podkreślił.

Grabiec o poziomie cen paliw

- Chcielibyśmy, żeby ta obniżka z jednej strony była znacząca, jak najbardziej odczuwalna dla Polaków, a z drugiej strony, żeby trwała tak długo, jak to będzie tylko potrzebne - powiedział.

Jan Grabiec stwierdził, że rząd musi dać kilkanaście godzin "wszystkim stacjom benzynowym w Polsce, żeby dostosować się do tych przepisów, żeby dostosować systemy płatnicze, dostosować ceny w dystrybutorach".

"Chciałbym, abyśmy utrzymali ten program minimum do końca roku"

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański powiedział w czwartek, że chciałby, aby program dotyczący niższych cen paliw w Polsce utrzymał się minimum do końca roku. Dodał, że obniżka może wynosić około 1 złotego na litrze.

- Chciałbym, abyśmy utrzymali ten program minimum do końca tego roku. Widzimy wszyscy, że sytuacja w cieśninie Ormuz jest wciąż bardzo napięta, że wciąż ceny ropy, ceny paliw gotowych na rynkach są bardzo wysokie - oświadczył.

Pytany o to, jakich obniżek należy się spodziewać, odparł: - To jest jeszcze kwestia bardzo dokładnych wyliczeń, musimy być odpowiedzialni za słowa, ale zarówno VAT, jak i akcyza ulegną obniżeniu.

- Myślę, że to będzie blisko złotówki, ale na takie wyliczenia jeszcze potrzebujemy chwili - dodał Domański na konferencji prasowej dla polskich mediów w Milwaukee na marginesie posiedzenia G20.

Szłapka i Domański o obniżkach w weekend

Rzecznik rządu Adam Szłapka, który był gościem wydania specjalnego w TVN24, powiedział, że rozmawiał z ministrem Domańskim i wie, że "ustawa już trafiła do nas (do rządu - red.), bo zawsze trwa procedura i myślę, że na weekend jest już to możliwe (obniżenie cen - red.)". Weekendową obniżkę potwierdził później sam Domański, który wcześniej wypowiadał się ostrożniej - o przyszłym tygodniu.

Jak napisał na X Domański, obniżka będzie wynosić "szacunkowo 1,2-1,3 zł na litrze".

Rzecznik rządu odniósł się także w TVN24 do orędzia prezydenta. - Czekaliśmy bardzo długo, wszystko było w rękach prezydenta - mówił Szłapka.

- Widziałem dzisiaj to orędzie i powiem szczerze, że aż fizyczną słabość odczuwałem, jak widziałem, że on (prezydent - red.) miał poczucie, że przegrał, że musiał się poddać tej presji, którą słyszał każdego dnia od kierowców - dodał.

Szłapka został zapytany również o to, z czego wynikały rozbieżności w zapowiedziach przedstawicieli rządu co do tego, kiedy kierowcy zobaczą niższe ceny na stacjach.

- To wszystko wynika z tego, że ustawa, która została ponownie przygotowana przez rząd, uchwalona przez parlament, trafiła na biurko prezydenta i leżała po prostu na biurku prezydenta. Gdyby była podpisana wcześniej, nie byłoby żadnego problemu - odparł.

Podpisanie ustawy o nadzwyczajnych zyskach

Prezydent poinformował w czwartek, że mimo podpisania ustawy zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym. Zaznaczył również, że obniżki na stacjach mają "nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej".

Prezydent winą za wysokie ceny paliw na stacjach obarczył "błędną politykę rządu". Jak mówił, "ten rząd w ciągu czterech lat zwiększa nasze zadłużenie o ponad bilion złotych". - To ponad 26 tysięcy złotych długu na każdego Polaka, na pracownika, na emeryta, na rolnika i na przedsiębiorcę. Także na dziecko, które urodziło się dzisiaj w polskiej rodzinie - powiedział.

18 września Sejm uchwalił ponownie ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Nowe przepisy mają objąć okres od marca tego roku do końca pierwszego kwartału roku 2027. Premier Donald Tusk poinformował, że jeśli prezydent podpisze ustawę, to rząd wprowadzi rozwiązania obniżające ceny paliw.

Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Jan Grabieckancelaria premieraPaliwoBenzynaPrezydent RPKarol NawrockiCeny paliw
Zobacz także:
Minister finansów Andrzej Domański
"I po co były te gierki, Panie Prezydencie?"
Z kraju
dziecko smartfon shutterstock_2645310685
Nowe funkcje WhatsAppa dla rodziców. Wiadomości pozostaną prywatne
Tech
Kropka nad i - Radosław Sikorski
Benzyna po 5,19 zł? "Niech prezydent napisze reklamację do swojego patrona z USA"
Z kraju
beczki ropa shutterstock_2677910379
USA naciskają na Europę. Trwają rozmowy w sprawie rezerw ropy
Ze świata
Media społecznościowe
"Jesteśmy zazwyczaj ignorowani". Tak platformy reagują na dezinformację
Tech
Tak jest - Ludwik Kotecki
Członek RPP: będziemy zmuszeni zaostrzyć politykę pieniężną
Pieniądze
shutterstock_2379669793
Deweloperzy zmieniają kurs. Odwrócenie trendu
Nieruchomości
Pegasus (zdjęcie ilustracyjne)
Proponowali współpracę przy AI. Za wiadomościami mieli stać hakerzy z Chin
Tech
Wizualizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego
Poszukiwany nowy prezes CPK. Padł termin
Z kraju
PKP Cargo nie może wozić polskiego wojska? Powraca zdementowany przekaz
Zmiany w zarządzie PKP Cargo. Jest decyzja sądu
Z kraju
kobieta laptop notatki shutterstock_2727191725
Rządowy portal przeciążony. Jest apel do przedsiębiorców
Dla firm
gdynia port kontenery - PHkorsart shutterstock_2646586427_1
Przełom po sześciu latach. Jest oferta na budowę portu
Pieniądze
cyberbezpieczeństwo
Niepokojące dane. Setki tysięcy cyberataków w Polsce
Tech
susza uprawy kukurydza shutterstock_2584901973_1
Superchłopiec sieje strach. "Skala zjawiska jest wyjątkowa"
Łukasz Figielski
pap_20260306_0NU
Paliwa wyraźnie potaniały. Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą
Ze świata
Karol Nawrocki
Orędzie prezydenta wieczorem. "Cierpliwie, panie redaktorze"
Z kraju
samochody bmw shutterstock_571521265
Będą kolejne zwolnienia. Niemiecki koncern wdraża plan naprawczy
Moto
rafineria shutterstock_2503116321
Ropa znów płynie, cena baryłki spada. To dlaczego jest tak drogo
Pieniądze
shutterstock_2684802017
Największy bank w Polsce ostrzega. "Może uratować twoje pieniądze"
Pieniądze
Z domu znikały pieniądze, zatrzymano kobietę (zdjęcie ilustracyjne)
Złoty się osłabia. Gwałtowny skok
Pieniądze
shutterstock_2551886463
Nagły zwrot na rynku ropy. Mocna reakcja na ruch Chin
Ze świata
Parlament Kanady w Ottawie
Kolejny incydent. AI poza kontrolą
Tech
Londyn, Wielka Brytania, siedziba Banku Anglii
"Na rynkach pojawią się pewne wstrząsy". Szef Banku Anglii alarmuje
Pieniądze
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Uchodźcy z Ukrainy w polskiej gospodarce. "Raport dostarcza jednoznacznych dowodów"
Pieniądze
Donald Trump w Białym Domu
Setki tysięcy cofniętych wiz. "Pod rządami prezydenta Trumpa"
Ze świata
Karol Nawrocki
Doradca Nawrockiego: prezydent chce dotrzymać obietnicy
Z kraju
Elektrownia jądrowa w Polsce. Powstały modele finansowo-biznesowe
80 lat współpracy Polski i USA. "Niezwykle ważny moment"
Z kraju
Krasnystaw
Polska podzielona. "Ukryty podatek"
Z kraju
Samolot linii flydubai
Pokłosie ataku w kokpicie. Linie zawieszają loty
Ze świata
Władimir Putin
Fala wyjazdów z Rosji. Putin wprowadza limit
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica