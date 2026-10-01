Z kraju Kiedy rząd obniży ceny paliw? Padła konkretna data Oprac. Alicja Skiba |

Adam Szłapka, rzecznik rządu: czekaliśmy bardzo długo, wszystko było w rękach prezydenta Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Irene Miller/Shutterstock

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W czwartek prezydent Karol Nawrocki wygłosił orędzie, w którym poinformował, że podpisał rządową ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.

Jan Grabiec skomentował w rozmowie telefonicznej, że presja wywierana wcześniej na prezydenta "ma sens".

- Widać wyraźnie twarde stanowisko rządu i myślę, że do opinii publicznej w Polsce dotarła informacja, że to prezydent opóźniał (obniżki cen paliw - red.) - zwrócił uwagę.

Jak zaznaczył, rząd stara się "działać profesjonalnie, niezależnie od napięć czy różnic politycznych".

- Także my jesteśmy gotowi do współpracy z Kancelarią Prezydenta całą dobę i przez siedem dni w tygodniu wtedy, kiedy to może się przełożyć na sytuację w Polsce - podkreślił.

Grabiec o poziomie cen paliw

- Chcielibyśmy, żeby ta obniżka z jednej strony była znacząca, jak najbardziej odczuwalna dla Polaków, a z drugiej strony, żeby trwała tak długo, jak to będzie tylko potrzebne - powiedział.

Jan Grabiec stwierdził, że rząd musi dać kilkanaście godzin "wszystkim stacjom benzynowym w Polsce, żeby dostosować się do tych przepisów, żeby dostosować systemy płatnicze, dostosować ceny w dystrybutorach".

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"Chciałbym, abyśmy utrzymali ten program minimum do końca roku"

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański powiedział w czwartek, że chciałby, aby program dotyczący niższych cen paliw w Polsce utrzymał się minimum do końca roku. Dodał, że obniżka może wynosić około 1 złotego na litrze.

- Chciałbym, abyśmy utrzymali ten program minimum do końca tego roku. Widzimy wszyscy, że sytuacja w cieśninie Ormuz jest wciąż bardzo napięta, że wciąż ceny ropy, ceny paliw gotowych na rynkach są bardzo wysokie - oświadczył.

Pytany o to, jakich obniżek należy się spodziewać, odparł: - To jest jeszcze kwestia bardzo dokładnych wyliczeń, musimy być odpowiedzialni za słowa, ale zarówno VAT, jak i akcyza ulegną obniżeniu.

- Myślę, że to będzie blisko złotówki, ale na takie wyliczenia jeszcze potrzebujemy chwili - dodał Domański na konferencji prasowej dla polskich mediów w Milwaukee na marginesie posiedzenia G20.

Szłapka i Domański o obniżkach w weekend

Rzecznik rządu Adam Szłapka, który był gościem wydania specjalnego w TVN24, powiedział, że rozmawiał z ministrem Domańskim i wie, że "ustawa już trafiła do nas (do rządu - red.), bo zawsze trwa procedura i myślę, że na weekend jest już to możliwe (obniżenie cen - red.)". Weekendową obniżkę potwierdził później sam Domański, który wcześniej wypowiadał się ostrożniej - o przyszłym tygodniu.

Jak napisał na X Domański, obniżka będzie wynosić "szacunkowo 1,2-1,3 zł na litrze".

Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych właśnie wpłynęła do RCL. Jeszcze dziś będzie ogłoszona. Oznacza to, że już w weekend ceny na stacjach paliwowych będą niższe. Szacunkowo o około 1,2-1,3 zł na litrze. I po co były te gierki, Panie Prezydencie? — Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) October 1, 2026 Rozwiń

Rzecznik rządu odniósł się także w TVN24 do orędzia prezydenta. - Czekaliśmy bardzo długo, wszystko było w rękach prezydenta - mówił Szłapka.

- Widziałem dzisiaj to orędzie i powiem szczerze, że aż fizyczną słabość odczuwałem, jak widziałem, że on (prezydent - red.) miał poczucie, że przegrał, że musiał się poddać tej presji, którą słyszał każdego dnia od kierowców - dodał.

Szłapka został zapytany również o to, z czego wynikały rozbieżności w zapowiedziach przedstawicieli rządu co do tego, kiedy kierowcy zobaczą niższe ceny na stacjach.

- To wszystko wynika z tego, że ustawa, która została ponownie przygotowana przez rząd, uchwalona przez parlament, trafiła na biurko prezydenta i leżała po prostu na biurku prezydenta. Gdyby była podpisana wcześniej, nie byłoby żadnego problemu - odparł.

Podpisanie ustawy o nadzwyczajnych zyskach

Prezydent poinformował w czwartek, że mimo podpisania ustawy zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym. Zaznaczył również, że obniżki na stacjach mają "nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej".

Prezydent winą za wysokie ceny paliw na stacjach obarczył "błędną politykę rządu". Jak mówił, "ten rząd w ciągu czterech lat zwiększa nasze zadłużenie o ponad bilion złotych". - To ponad 26 tysięcy złotych długu na każdego Polaka, na pracownika, na emeryta, na rolnika i na przedsiębiorcę. Także na dziecko, które urodziło się dzisiaj w polskiej rodzinie - powiedział.

18 września Sejm uchwalił ponownie ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Nowe przepisy mają objąć okres od marca tego roku do końca pierwszego kwartału roku 2027. Premier Donald Tusk poinformował, że jeśli prezydent podpisze ustawę, to rząd wprowadzi rozwiązania obniżające ceny paliw.