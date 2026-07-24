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Ustawa łańcuchowa. Prezydent podjął decyzję

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Karol Nawrocki
Nawrocki o konflikcie w Prawie i Sprawiedliwości
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w piątek tzw. ustawę łańcuchową. Nowe przepisy zakażą stałego trzymania psów i kotów na uwięzi.

Kancelaria Prezydenta poinformowała 24 lipca, że Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, uchwaloną przez Sejm 3 lipca 2026 roku. Przepisy zaczną obowiązywać po upływie 12 miesięcy od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

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Zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi

Głównym założeniem ustawy jest zakaz trzymania psów i kotów na łańcuchach oraz innych rodzajach uwięzi. Właściciele zwierząt utrzymywanych poza lokalem mieszkalnym będą musieli zapewnić im możliwość stałego i swobodnego poruszania się po ogrodzonym terenie.

W przypadku braku ogrodzenia lub gdy pies stwarza zagrożenie dla ludzi albo innych zwierząt, będzie mógł być utrzymywany w kojcu. Konstrukcja musi jednak umożliwiać swobodne poruszanie się i realizację naturalnych potrzeb zwierzęcia. Co najmniej dwa boki kojca mają przepuszczać światło i zapewniać przepływ powietrza.

Pies przebywający w kojcu będzie musiał mieć również zapewniony codzienny ruch poza nim. Jego zakres ma być dostosowany między innymi do wieku, stanu zdrowia oraz potrzeb behawioralnych zwierzęcia.

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Obowiązkowa buda i odpowiednie schronienie

Ustawa wprowadza także obowiązek zapewnienia psu odpowiedniego schronienia. Buda ma być wykonana z drewna lub materiałów drewnopochodnych stanowiących barierę termiczną. Musi posiadać izolację cieplną, chronić przed warunkami atmosferycznymi i być dostosowana do wielkości psa.

Buda powinna również zostać ustawiona w sposób zapewniający izolację od podłoża. Jeżeli w kojcu, nieogrzewanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni utrzymywanych jest kilka psów, odpowiednie schronienie trzeba będzie zapewnić każdemu z nich.

Wyjątki od nowych przepisów

Zakaz nie obejmie prowadzenia psa lub kota na smyczy. Tymczasowe uwiązanie będzie możliwe również podczas transportu, treningu, tresury, wystawy, konkursu oraz zabiegów weterynaryjnych i pielęgnacyjnych.

Przepisy pozwolą także na krótkotrwałe i incydentalne uwiązanie zwierzęcia poza miejscem jego stałego przebywania, o ile nie będzie to naruszało jego dobrostanu. Wyjątek przewidziano również w sytuacji, gdy trzeba zapobiec bezpośredniemu zagrożeniu dla ludzi lub innych zwierząt albo wyrządzeniu szkody, a zastosowanie innego rozwiązania nie jest możliwe.

Część regulacji nie będzie dotyczyła między innymi psów wykorzystywanych do celów specjalnych, niektórych psów pasterskich, zwierząt przebywających w schroniskach oraz określonych hodowli. Szczegółowe minimalne wymagania dotyczące kojców określi minister rolnictwa po zasięgnięciu opinii Głównego Lekarza Weterynarii.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Karol NawrockiPrezydent RP
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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