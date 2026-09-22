Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Prezydent Nawrocki powołuje specjalnego przedstawiciela. "Z pewnością będzie bardzo ważne"

|
Karol Nawrocki
Karol Nawrocki: ja odpowiadam za swój kalendarz, nawet nie moi ministrowie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W trakcie wizyty w Stanach Zjednoczonych prezydent Karol Nawrocki powołał Justynę Orłowską na ambasadora, specjalnego przedstawiciela prezydenta do spraw innowacji i nowych technologii.

Prezydent podkreślił, że Orłowska będzie odpowiadała za sektor nowych technologii i specjalne relacje biznesowe ze Stanami Zjednoczonymi. - To doświadczenie, które wnosi do kancelarii prezydenta, doświadczenie z govtech, ze współpracy z sektorem nowych technologii w USA, z pewnością będzie bardzo ważne dla Polski - powiedział.

Nawrocki powołuje specjalnego przedstawiciela

Nawrocki przekonywał, że prezydent musi mieć "odsłuch" ze strony polskich przedsiębiorców i polskiego biznesu, bo - jak zauważył - wiele zadań, które stoją przed nim jako głową państwa wymagają świadomości tego, jak rozwijają się polskie przedsiębiorstwa i czego potrzebują.

Karol Nawrocki i Justyna Orłowska
Karol Nawrocki i Justyna Orłowska
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

>>> 100 tysięcy dolarów za spotkanie z Karolem Nawrockim? Fundacja komentuje

Przypomniał, że przy prezydencie RP działa kilkanaście rad. Zaznaczył, że Rada Biznesu przy Prezydencie RP jest głosem polskich przedsiębiorców i biznesmanów. Ambasador - specjalny przedstawiciel prezydenta nie wchodzi w skład służby zagranicznej.

Odznaczenia za wybitne osiągnięcia

Podczas uroczystości prezydent wręczył też szereg odznaczeń przedstawicielom biznesu i nauki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nowych technologii, wspieranie polskiej przedsiębiorczości i budowanie pozytywnego wizerunku Polski w USA. Wśród odznaczonych znalazł się m.in. polski programista, wielokrotny zwycięzca zawodów informatycznych Tomasz Czajka, polsko-amerykańska biolożka obliczeniowa Teresa Przytycka oraz Mati Staniszewski - polski matematyk, przedsiębiorca i jeden z twórców ElevenLabs.

Nawrocki zdecydował też o powołaniu dwóch nowych członków Rady Biznesu przy Prezydencie RP: Aleksandra Hassa i Przemysława Sęczkowskiego.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Karol NawrockiUSA
Zobacz także:
Czechy droga stacja paliw
"Na jednym z najniższych poziomów". Rząd mrozi ceny
Ze świata
Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek, Mariusz Błaszczak
"Stawia Polskę w niezwykle trudnym położeniu". PiS chce nadzwyczajnego posiedzenia komisji
Pieniądze
jfk airport lotnisko nowy jork shutterstock_1818136
Paraliż na lotniskach. Awaria łącza i przecięty kabel
Ze świata
Ulica w Berlinie
"Najpoważniejszy problem społeczny". Wygrali wybory i zapowiadają nacjonalizację
Ze świata
warner bros hq - Walter Cicchetti shutterstock_2527136345
Stanowi prokuratorzy generalni zgodzili się na ugodę z Paramount w sprawie fuzji z Warner Bros. Discovery
Ze świata
paliwo
Kryzys się rozleje. "Wysokie ceny zostaną"
Rynki
shutterstock_2478003105
"Bezpieczna przystań" w Azji. Rozkwita centrum finansowe
Alicja Skiba
shutterstock_1617771937
USA zapowiadają sankcje na linie lotnicze. "Zostaną wyłączone z ruchu na całym świecie"
Ze świata
Papież Leon XIV
Papież o sztucznej inteligencji. Ważny apel
Tech
Andrzej Domański
Decyzja dotycząca ratingu Polski. "Nie znalazła odzwierciedlenia"
Z kraju
kaucja automat system kaucyjny shutterstock_2740560899
System kaucyjny. Biedronka wprowadza ważną zmianę
Pieniądze
Alaksandr Łukaszenka
Trump: pracujemy nad potężną umową z Białorusią
Ze świata
Dwa wielkie statki na tym samym torze
Dwa statki na kursie kolizyjnym. Dramatyczne nagranie
Ze świata
google logo budynek shutterstock_2689013653
Ogromna kara. Chodzi o dane o lokalizacji
Tech
shutterstock_2376112037
Szef ze sztuczną inteligencją. Zmiany na rynku pracy
Tech
Donald Trump
Trump: Rosja niestety straciła kontrolę
Ze świata
Lotnisko Okęcie
Polski przewoźnik doceniony. Oto najlepsze linie na świecie
Z kraju
infrastruktura magazynowania LNG, Energetyka. Stalowy zawór rurociągowy reguluje przepływ skroplonego gazu ziemnego w terminalu LNG za pomocą kriogenicznych zbiorników zasobnikowych i platform przemysłowych
Tak wyglądają zapasy gazu przed zimą. Niepokojące dane
Rynki
MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY GLASGOW, PAISLEY, SZKOCJA, WIELKA BRYTANIA Obsługa naziemna
Odwołane loty i kolejki. Awaria systemu
Ze świata
Polska, Bułgaria i Węgry to jedyne kraje UE, w których leki z metamizolem są dostępne bez recepty
Gigantyczne kary dla hurtowni. UOKiK: pacjenci przepłacali za leki
Z kraju
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Wzrost o jedną czwartą. Nowe dane z rynku mieszkań
Nieruchomości
Gazoport w Świnoujściu
Orlen dostarczy Ukrainie gaz i paliwa warte miliardy złotych
Ze świata
chiny gielda shutterstock_361587797
Boom na humanoidalne roboty odwołany. Akcje producenta w dół
Tech
Ukraińcy (plus)
Anna pracowała w gastronomii, wyjeżdża. Co, jeśli takich jak ona będzie więcej?
Svitlana Kucherenko
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Pensje w sierpniu. Nowe dane
Pieniądze
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Zwrot na rynku ropy. Najdłuższa taka seria od czerwca
Rynki
Scott Bessent
USA z nową propozycją dla Chin. Chodzi o sztuczną inteligencję
Ze świata
stacja paliwa samochód shutterstock_2756522007
Taki będzie "niemiecki CPN". Jest zapowiedź rządu
Moto
euro
Maria Skłodowska-Curie na banknocie euro. Ostatnie godziny na głosowanie
Pieniądze
Ludzie jadą motocyklem obok muralu przedstawiającego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro w Caracas
Francuzi otwierają drogą po wenezuelską ropę
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica