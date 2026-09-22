Z kraju Prezydent Nawrocki powołuje specjalnego przedstawiciela. "Z pewnością będzie bardzo ważne" Oprac. Wiktor Knowski |

Karol Nawrocki: ja odpowiadam za swój kalendarz, nawet nie moi ministrowie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Prezydent podkreślił, że Orłowska będzie odpowiadała za sektor nowych technologii i specjalne relacje biznesowe ze Stanami Zjednoczonymi. - To doświadczenie, które wnosi do kancelarii prezydenta, doświadczenie z govtech, ze współpracy z sektorem nowych technologii w USA, z pewnością będzie bardzo ważne dla Polski - powiedział.

Nawrocki powołuje specjalnego przedstawiciela

Nawrocki przekonywał, że prezydent musi mieć "odsłuch" ze strony polskich przedsiębiorców i polskiego biznesu, bo - jak zauważył - wiele zadań, które stoją przed nim jako głową państwa wymagają świadomości tego, jak rozwijają się polskie przedsiębiorstwa i czego potrzebują.

Karol Nawrocki i Justyna Orłowska Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

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Przypomniał, że przy prezydencie RP działa kilkanaście rad. Zaznaczył, że Rada Biznesu przy Prezydencie RP jest głosem polskich przedsiębiorców i biznesmanów. Ambasador - specjalny przedstawiciel prezydenta nie wchodzi w skład służby zagranicznej.

Odznaczenia za wybitne osiągnięcia

Podczas uroczystości prezydent wręczył też szereg odznaczeń przedstawicielom biznesu i nauki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nowych technologii, wspieranie polskiej przedsiębiorczości i budowanie pozytywnego wizerunku Polski w USA. Wśród odznaczonych znalazł się m.in. polski programista, wielokrotny zwycięzca zawodów informatycznych Tomasz Czajka, polsko-amerykańska biolożka obliczeniowa Teresa Przytycka oraz Mati Staniszewski - polski matematyk, przedsiębiorca i jeden z twórców ElevenLabs.

Nawrocki zdecydował też o powołaniu dwóch nowych członków Rady Biznesu przy Prezydencie RP: Aleksandra Hassa i Przemysława Sęczkowskiego.