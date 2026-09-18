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Z kraju

Prezydent złożył do Sejmu własny projekt ustawy obniżającej ceny paliw

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Karol Nawrocki
Ceny paliw uderzają po kieszeni
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Polak
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Prezydencki projekt ustawy obniżającej ceny paliw, który trafił dziś do Sejmu, zakłada między innymi możliwość administracyjnego ograniczenia marż rafineryjnych czy importowych i czasowe zwolnienie sprzedaży paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Analitycy ostrzegają, że wdrożenie ustawy może być niekorzystne dla polskich koncernów paliwowych.

Do Sejmu trafił dziś projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa.

Prezydencki pomysł na obniżkę cen paliw

Projekt przewiduje możliwość podjęcia przez rząd interwencji na rynku paliw w sytuacji gdy cena ropy Brent wzrośnie o co najmniej 20 proc. w porównaniu ze średnią z ubiegłego roku. Marżę rafineryjną, importową i sprzedażową zdefiniowano w projekcie jako wielkości kwotowe, a nie procentowe. "Ograniczenie kwotowe pozwala oddzielić kontrolę marży od wahań cen surowca, pozostawiając pełne odzwierciedlenie w cenie detalicznej zmian kosztów zakupu ropy naftowej, podatków i opłat" - wyjaśniono.

Projekt ustawy przewiduje też rozszerzenie przesłanek do obowiązywania ceny maksymalnej paliw na stacjach o wydanie rozporządzenia Ministra Energii.

Takie rozporządzenie mogłoby obowiązywać nie dłużej niż miesiąc, z możliwością przedłużania, jednak na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Przewidziano też stworzenie systemu sprawozdawczości dotyczącej marż rafineryjnych i kary administracyjnej za stosowanie marży wyższej niż określona w rozporządzeniu.

Prezydencki projekt zakłada też, że akcyzę na paliwa będzie można obniżyć w drodze rozporządzenia w związku z kryzysową sytuacją na rynku paliw. Jednocześnie przewiduje czasowe zwolnienie benzyny, diesla i biokomponentów od podatku od sprzedaży detalicznej (to rodzaj podatku od przychodów nałożony na sieci handlowe i dużych sprzedawców dóbr konsumpcyjnych).

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Analitycy o projekcie prezydenta

Zdaniem ekspertów domu maklerskiego Trigon, propozycja prezydenta może mieć negatywne skutki dla najważniejszych polskich koncernów paliwowych: państwowego Orlenu i prywatnego Unimotu.

"Propozycja prezydenta jest alternatywą wobec rozwiązań forsowanych przez rząd. Dopuszczamy scenariusz, w którym żaden z obecnie dyskutowanych pomysłów ('PKN', windfall tax 2.0, wyższy CIT sektorowy) finalnie nie wejdzie w życie. Rząd proponuje przejęcie części nadzwyczajnych zysków poprzez dodatkowe opodatkowanie, podczas gdy Kancelaria Prezydenta chce bezpośrednio ograniczyć marże i część obciążeń podatkowych" - napisał w komentarzu analityk Trigon DM Michał Kozak.

Kozak zauważył, że dodatkowym ryzykiem jest zbyt niskie ustalenie dopuszczalnej rentowności importu - szczególnie w scenariuszu problemów z dostawami ropy z Saudi Aramco i konieczności pozyskiwania droższych baryłek na rynku spot. To mogłoby oznaczać, że import paliw do Polski w sytuacjach kryzysowych stałby się nieopłacalny co skutkowałoby niedoborami benzyny czy oleju napędowego i skokowym wzrostem cen.

W piątek Sejm uchwalił ponownie ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować kolejną edycję programu "Ceny Paliwa Niżej". Nowe przepisy mają objąć okres od marca br. do końca pierwszego kwartału 2027 r. To druga próba koalicji rządowej wprowadzenia tzw. windfall tax na koncerny paliwowe. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Kancelaria prezydenta argumentowała, że ustawa łamała zasadę niedziałania prawa wstecz.

Źródło: PAP
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Tagi:
Karol NawrockiSejmsprzedaż paliwCeny paliwOrlen
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