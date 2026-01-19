Jest decyzja prezydenta w sprawie budżetu

Nawrocki miał czas na podjęcie decyzji ws. budżetu do wtorku (20 stycznia) - mógł podpisać ustawę lub skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent nie może zawetować ustawy budżetowej.
Nawrocki o ustawie budżetowej na 2026 rok
- Zdecydowałem się podpisać ustawę budżetową, ale jednocześnie kieruję ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Podpisuję budżet, by chronić stabilność państwa i kieruję go do Trybunału Konstytucyjnego, by chronić przyszłość Polski - wyjaśnił prezydent w nagraniu opublikowanym przez KPRP.
Dodał też: - Podpisuję, dlatego że brak budżetu nie rozwiązałby żadnego z problemów, przed którymi stoimy. Byłoby to natomiast ryzykiem dla stabilności i przewidywalności spraw państwa.
Jak powiedział prezydent, nie chce, by brak podpisu pod budżetem "stał się alibi dla bezczynności rządu".
Budżet Polski na 2026 rok
Ustawa budżetowa na ten rok zakłada, że wydatki państwa wyniosą 918,9 mld zł, a deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie nie wyższym niż 271,7 mld zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano na 647,2 mld zł. Wpływy z VAT mają wynieść 341,5 mld zł, 103,3 mld zł budżet ma uzyskać z akcyzy, 80,4 mld zł z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz 32 mld zł z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
Zgodnie z ustawą relacja państwowego długu publicznego do PKB ukształtuje się na poziomie 53,8 proc., pozostając poniżej progu ostrożnościowego 55 proc. określonego w ustawie o finansach publicznych.
W tegorocznym budżecie zaplanowano wydatki na obronę narodową, przekraczające 200 mld zł, co odpowiada 4,81 proc. PKB. Środki te mają być przeznaczone na modernizację armii i wsparcie systemu bezpieczeństwa. Na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł, co stanowi 6,81 proc. PKB, a priorytetem dla rządu mają być inwestycje w infrastrukturę medyczną i kadry. Nakłady na drogi i kolej wyniosą 53,9 mld zł, w tym 20,1 mld zł z budżetu państwa.
Autorka/Autor: BC/kris
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak