Z kraju Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptowalutach Oprac. Bartłomiej Ciepielewski

- Pan Prezydent złożył w dniu dzisiejszym do Marszałka Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach - prezydencki projekt ustawy, który reguluje ten rynek - przekazał w trakcie konferencji prasowej Zbigniew Bogucki.

- Projekt zasadza się na trzech zasadniczych filarach. Kolejność jest tutaj absolutnie kluczowa. Pierwszy filar, można powiedzieć najważniejszy, to jest oczywiście ochrona konsumentów i inwestorów. Drugi filar to jest kwestia realnego i skutecznego nadzoru państwa. Trzeci filar to jest także zabezpieczenie konstytucyjnych praw przedsiębiorców, którzy działają w ramach tego rynku kryptoaktywów - dodał.

Projekt prezydenta w sprawie kryptowalut

Proponowane przepisy mają zwiększyć ochronę użytkowników i przejrzystość działania firm oferujących usługi związane z aktywami cyfrowymi. Dokument opiera się na rządowym projekcie, ale zawiera poprawki Kancelarii Prezydenta RP, które przewidują m.in. wzmocnienie systemu ostrzeżeń przed nielegalnymi podmiotami, możliwość blokowania ich stron internetowych oraz obowiązek informowania użytkowników o blokadzie środków i zapewnienie im prawa do szybkiej kontroli sądowej.

Projekt ma też zapobiegać nadużyciom ze strony administracji. Okres blokady środków będzie ograniczony do trzech miesięcy, z możliwością przedłużenia wyłącznie za zgodą sądu. Ustawa przewiduje odszkodowania dla poszkodowanych właścicieli rachunków oraz wprowadza 14‑dniowy termin na zakończenie postępowań administracyjnych wobec firm z sektora kryptowalut, co ma zwiększyć sprawność i przewidywalność działań.

Bogucki zaznaczył, że prezydent Nawrocki jest "za mądrą, rozsądną i zgodną z konstytucją" regulacją rynku kryptoaktywów. Według niego, prezydencki projekt ma chronić konsumentów i inwestorów oraz ma zapewnić "realną, skuteczną, odpowiedzialną ochronę państwa, czyli nadzór instytucji państwowych nad rynkiem kryptoaktywów".

- Ten projekt jest w istocie, w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym i to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta - powiedział Bogucki.

Rządowy projekt

We wtorek premier Donald Tusk zapowiedział skierowanie do Sejmu kolejnego rządowego projektu ustawy ws. kryptoaktywów. Prezydent zawetował dwie poprzednie ustawy w tej sprawie. Jak przekazał szef rządu, nowy projekt będzie różnił się od dwukrotnie zawetowanej ustawy jedynie tym, że zaostrzone mają być w nim kary dla tych, którzy oszukują i "narażają państwo polskie".

