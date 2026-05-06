Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptowalutach

|
Karol Nawrocki
Konferencja prasowa Zbigniewa Boguckiego w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o kryptoaktywach
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy dotyczącej kryptoaktywów - poinformował w środę szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

- Pan Prezydent złożył w dniu dzisiejszym do Marszałka Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach - prezydencki projekt ustawy, który reguluje ten rynek - przekazał w trakcie konferencji prasowej Zbigniew Bogucki.

- Projekt zasadza się na trzech zasadniczych filarach. Kolejność jest tutaj absolutnie kluczowa. Pierwszy filar, można powiedzieć najważniejszy, to jest oczywiście ochrona konsumentów i inwestorów. Drugi filar to jest kwestia realnego i skutecznego nadzoru państwa. Trzeci filar to jest także zabezpieczenie konstytucyjnych praw przedsiębiorców, którzy działają w ramach tego rynku kryptoaktywów - dodał.

Projekt prezydenta w sprawie kryptowalut

Proponowane przepisy mają zwiększyć ochronę użytkowników i przejrzystość działania firm oferujących usługi związane z aktywami cyfrowymi. Dokument opiera się na rządowym projekcie, ale zawiera poprawki Kancelarii Prezydenta RP, które przewidują m.in. wzmocnienie systemu ostrzeżeń przed nielegalnymi podmiotami, możliwość blokowania ich stron internetowych oraz obowiązek informowania użytkowników o blokadzie środków i zapewnienie im prawa do szybkiej kontroli sądowej.

Projekt ma też zapobiegać nadużyciom ze strony administracji. Okres blokady środków będzie ograniczony do trzech miesięcy, z możliwością przedłużenia wyłącznie za zgodą sądu. Ustawa przewiduje odszkodowania dla poszkodowanych właścicieli rachunków oraz wprowadza 14‑dniowy termin na zakończenie postępowań administracyjnych wobec firm z sektora kryptowalut, co ma zwiększyć sprawność i przewidywalność działań.

Bogucki zaznaczył, że prezydent Nawrocki jest "za mądrą, rozsądną i zgodną z konstytucją" regulacją rynku kryptoaktywów. Według niego, prezydencki projekt ma chronić konsumentów i inwestorów oraz ma zapewnić "realną, skuteczną, odpowiedzialną ochronę państwa, czyli nadzór instytucji państwowych nad rynkiem kryptoaktywów".

- Ten projekt jest w istocie, w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym i to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta - powiedział Bogucki.

Rządowy projekt

We wtorek premier Donald Tusk zapowiedział skierowanie do Sejmu kolejnego rządowego projektu ustawy ws. kryptoaktywów. Prezydent zawetował dwie poprzednie ustawy w tej sprawie. Jak przekazał szef rządu, nowy projekt będzie różnił się od dwukrotnie zawetowanej ustawy jedynie tym, że zaostrzone mają być w nim kary dla tych, którzy oszukują i "narażają państwo polskie".

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Udostępnij:
Tagi:
kryptowaluty
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Elon Musk
Astronomiczne żądania Muska. Spór z OpenAI
Jest afera Zondacrypto, a ustawa o kryptowalutach zawetowana
Wyższe kary za przestępstwa kryptowalutowe. Już znamy rządowy projekt
Z kraju
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos
Problemy sąsiada Polski. "Ponury nastrój się pogłębił"
Ze świata
Rośnie liczba przypadków oszustwa na Blika
Płatności na ponad 110 miliardów złotych. Jak korzystamy z Blika?
Z kraju
Automat do zwrotu butelek i puszek
Do automatu zamiast do kosza. Polacy polubili system kaucyjny
Z kraju
Gliwice, Polska. Stacja benzynowa Circle K
Ceny paliw w czwartek. Ile zapłacimy na stacjach?
Moto
Lotnisko we Frankfurcie
Lufthansa ogranicza stratę mimo wzrostu cen paliwa. Wyniki lepsze od prognoz
Ze świata
warszawa ludzie ulica
Zarobki Polaków. Odnotowano spadek
Z kraju
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Gdańsku. Elewacja domu mieszkalnego z balkonami. Budynek apartamentowy. Hipoteka w nieruchomości
Rynek wtórny w Polsce. "Trójmiasto liderem wzrostów"
Nieruchomości
tokio japonia gielda shutterstock_2422461199
Kapitalizacja Samsunga przekroczyła rekordową barierę
shutterstock_2189312875
Znany serwis pod lupą UOKiK. Urząd bada zasady naliczania opłat
Nieruchomości
departament-stanu
USA sprzeda systemy bojowe Ukrainie. Koszt będzie wysoki
Ze świata
Ormuz – cieśnina
Atak na statek towarowy. Krytyczny poziom zagrożenia
Ze świata
Adam Szłapka
Rzecznik rządu: prezydent miał osobisty interes, by blokować ustawę o kryptowalutach
Z kraju
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Z kraju
Ceny paliw, tankowanie, stacja benzynowa
Tankowanie w środę. Ile zapłacimy za paliwo?
Moto
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Podwójna wygrana w Lotto Plus
Pieniądze
shutterstock_2318800287
"Wstydliwy dzień". Musk z ugodą i grzywną
Ze świata
Ormuz – cieśnina
Otwarcie Ormuzu to dopiero początek. Kryzys może trwać miesiącami
Ze świata
Michael Burry
Legendarny inwestor sprzedaje akcje firmy po zuchwałej próbie przejęcia
Pieniądze
Oslo, Norwegia
Norwegowie mają dość. Strajk objął cały kraj
Ze świata
tesla shutterstock_2592566341
Kiedy puścisz kierownicę Tesli w Europie? Firma walczy o zgodę
Moto
shutterstock_2594879757
Sprawdzą modele przed ich premierą. Rząd USA ma nową umowę
Kalkulator kredyt pieniądze rachunki opłaty
Co z inflacją? Tak Polacy widzą najbliższy rok
Z kraju
Coinbase
Giełda kryptowalut tnie etaty. Zwolnienia obejmą kilkaset osób
Pieniądze
Linie lotnicze reagują na koronawirusa
Mniej połączeń, droższe bilety. Przewoźnicy zaciskają pasa
Turystyka
Szłapka
Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych
Pieniądze
Sztuczna inteligencja
Ten instytut będzie chronił dzieci. Wśród darczyńców OpenAI
giełda notowania
Miliony na giełdach, ale bez euforii. Europejskie debiuty czekają na ożywienie
Rynki
bitcoin shutterstock_1101721358
Bitcoin najdroższy od trzech miesięcy
Rynki

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica