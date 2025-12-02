Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Mają walczyć z niżem demograficznym. Prezydent powołał nową radę

ludzie, warszawa, luty, tłum
Prezydent Karol Nawrocki o swoich decyzjach
Źródło: X/Kancelaria Prezydenta RP
Prezydent Karol Nawrocki powołał we wtorek Radę Rodziny i Demografii, w skład której weszły 24 osoby - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Na czele nowo utworzonego gremium stanęła była wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha. Do zadań rady należeć będzie między innymi prowadzenie strategicznej debaty oraz analiza polityki prorodzinnej i demograficznej Polski.

Radę Rodziny i Demografii tworzą eksperci z wielu dziedzin: polityki społecznej, ekonomii, demografii i socjologii. W pracach gremium będą brali udział również przedstawiciele organizacji prorodzinnych oraz eksperci opieki medycznej, w szczególności nad matką i małym dzieckiem.

Przewodnicząca rady Barbara Socha była w rządzie PiS wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej i pełnomocniczką rządu do spraw polityki demograficznej, obecnie jest doradcą prezydenta Nawrockiego.

Barbara Socha
Barbara Socha
Źródło: Marcin Obara/PAP

Oprócz niej, do Rady Rodziny i Demografii zostali powołani: Karolina Appelt, Dorota Bojemska, Konrad Bonisławski, Michał Ciesielski, Henryk Domański, Rafał Dorosiński, Ewa Frątczak, Marek Grabowski, Szymon Grzelak, Marek Kośny, Michał Kot, Joanna Krupska i Agata Lupoměská.

W prezydenckim gremium doradczym zasiadają również: Bartosz Marczuk, Elżbieta Mączyńska, Michał Michalski, Jarosław Przeperski, Elżbieta Rafalska, Piotr Szukalski, Jarosław Szydłak, Antoni Szymański, Gertruda Uścińska i Aleksandra Wesołowska.

Nowa rada Karola Nawrockiego

"Pragnę, aby Polska była najlepszym miejscem do życia dla polskich rodzin. Powołanie Rady Rodziny i Demografii przy Prezydencie RP ma stworzyć przestrzeń rzetelnej debaty o tym wszystkim, co determinuje dobrą przyszłość Ojczyzny" - napisał prezydent w akcie powołania do rady.

Według informacji KPRP rada będzie zajmowała się przede wszystkim prowadzeniem debaty strategicznej i analizowaniem uwarunkowań dotyczących funkcjonowania polskich rodzin oraz prowadzonych działań publicznych wspierających rodziny i poprawiających sytuację demograficzną Polski.

Do zadań tego gremium będzie też należało przygotowywanie opinii dla prezydenta dotyczących sytuacji polskich rodzin, opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych z zakresu polityki prorodzinnej oraz formułowanie generalnych wniosków dotyczących spraw polskich rodzin.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2406883539
Podatki, wiek emerytalny i dług. MFW ostrzega
Ludzie ulica Polska 500 plus
Polska ma poważny problem. Alarmujące dane
krakow shutterstock_2565281319
Potężny spadek liczby ludności Polski. Szokująca symulacja

Kancelaria, informując o powstaniu rady, oceniła, że trwający w naszym kraju kryzys demograficzny jest obecnie największym problemem społecznym, który ma zasadniczy wpływ na wszystkie obszary funkcjonowania państwa oraz życia codziennego Polaków. W jej ocenie w rozwiązywanie tego bardzo złożonego problemu powinny być zaangażowane równocześnie wszystkie podmioty odpowiedzialne za politykę społeczną - rząd, samorządy, system edukacji, system ochrony zdrowia, stowarzyszenia i kościoły.

Po wręczeniu aktów powołania członkom Rady Rodziny i Demografii w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się jej inauguracyjne posiedzenie. Prezydentowi towarzyszyła żona Marta Nawrocka.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiKryzys demograficzny
Zobacz także:
Boom na krótkoterminowy najem
Polska 2050 chce uregulować najem krótkoterminowy. "Samowolka to nie jest wolność"
Nieruchomości
shutterstock_419367193
Nowość w mObywatelu od 2026 roku
shutterstock_1154715967
Czy to koniec tanich zakupów z Chin? Europa dokręca śrubę, stawką jest nie tylko cena
Maja Piotrowska
Our Future Forum 2024 - zdjęcie archiwalne
Młode pokolenia wobec nowych wyzwań. Jedno z największych takich wydarzeń w Polsce
TVN24
Londyn, Wielka Brytania, siedziba Banku Anglii
"Ryzyko dla stabilności finansowej". Wielki bank alarmuje
Tech
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
100 tysięcy złotych bez podatku. Resort ujawnił szczegóły
Pieniądze
shutterstock_1690220101
Największa sieć hurtowa pozywa Biały Dom
Ze świata
Lidl sklep handel
Podwyżki w wielkich sieciach handlowych
Handel
laptop, telefon, komputer
Ceny pójdą ostro w górę. "Zatory w wielu obszarach"
Tech
TUSK PAP
"W trybie natychmiastowym". Jest zapowiedź Tuska
Z kraju
frankfurt niemcy ebc shutterstock_2430245285
Bank centralny odmawia Brukseli. Kolejny cios
Ze świata
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Czarne chmury nad rynkiem. "Grudzień to zdecydowanie najgorszy miesiąc"
Tech
shutterstock_498395695
"To przełomowy moment dla całej branży". Pierwszy taki pozew
Łukasz Figielski
kawa kawiarnia - mariakray shutterstock_1411728929
Największa taka sprawa w historii miasta. Gigant wypłaci dodatkowe pieniądze
Ze świata
Wielka wyprzedaż w internecie. Kiedy wypada Cyber Monday?
Sprzedaż w górę. Klienci wydali miliardy
Ze świata
pieniadze zloty pln 200
Tak prognozuje "większość banków". Ważna decyzja
Z kraju
shutterstock_2646516483
Alkohol tylko dla najlepiej zarabiających
Ze świata
Prezydent RP Karol Nawrocki
"20 procent klientów traci swoje pieniądze". Minister po wecie prezydenta
Z kraju
Radosław Sikorski
Sikorski: Polacy będą wiedzieli komu dziękować, kiedy stracą oszczędności
Z kraju
Donald Trump
Trump zrobił wyjątek. Te produkty nie będą objęte cłami
Handel
Donald Tusk
Tusk: dobrze, że chociaż tego prezydent nie może zawetować
Z kraju
Karol Nawrocki
Kolejne weto Nawrockiego
Z kraju
Ursula von der Leyen
Szefowa KE: szykujemy sankcje na Białoruś
Ze świata
shutterstock_2427894623
Zagrożonych jest 11 tysięcy etatów. Gigant porozumiał się ze związkowcami
Ze świata
Adam Glapiński, prezes NBP
Propozycja dużej podwyżki stóp procentowych. Wyniki głosowania
Z kraju
shutterstock_2546899359
Chcą zablokować popularny komunikator. "Pójdą za naszym przykładem"
Ze świata
shutterstock_2489227945
Przejęli ponad 120 tysięcy kamerek. "Wielkie cierpienie ofiar"
Tech
Oslo, Norwegia
Wprowadzają dowód tożsamości dla cudzoziemców
Ze świata
Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta. Stracił blisko 383 tysiące złotych
Wielka fala na rynku. Rekord pobity
Nieruchomości
Leonhard Birnbaum
Szef największego operatora apeluje do Niemiec. "Na tym etapie nie ma już sensu"
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica