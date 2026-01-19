Nawrocki: polski cud gospodarczy wydarzył się dzięki pomocy polityków, ale wbrew życiu politycznemu

Przydacz: prezydent Nawrocki otrzymał zaproszenie do Rady Pokoju od prezydenta Trumpa Źródło: TVN24

- Z jednej strony polski cud gospodarczy wydarzył się dzięki pomocy polityków, którzy przygotowywali polskie prawo i transformację na poziomie politycznym, ale z drugiej strony - wbrew życiu politycznemu III Rzeczypospolitej po roku 1989 - powiedział prezydent podczas spotkania z przedstawicielami polskich firm działających na rynku globalnym.

Nawrocki o polskim cudzie gospodarczym

Dodał też: - Często było tak, że polscy przedsiębiorcy musieli zmagać się z niektórymi rozwiązaniami prawnymi, ustawowymi, z nadregulacją, która zagraża Polsce także w XXI wieku, choćby w implementowaniu prawa Unii Europejskiej.

Nawrocki podkreślił, że sukces gospodarczy Polski to przede wszystkim wynik innowacyjności polskich przedsiębiorców i pracowitości ludzi pracy, a Polska osiągnęła go "pomimo życia politycznego".

Prezydent chce atomu i węgla

Prezydent stwierdził również, że polska transformacja energetyczna powinna opierać się na energetyce jądrowej, przy jednoczesnym zachowaniu węgla - jako elementu stabilizującego system. Jak wskazał, węgiel pozostaje polskim surowcem, z którego kraj nie powinien rezygnować pod wpływem - jak to określił - niepokojących trendów płynących z Europy Zachodniej.

Podkreślił też, że wyzwania transformacji należy rozwiązywać w sposób odpowiedzialny, zwłaszcza pod względem społecznym, bez pozbywania się krajowych zasobów i bez rezygnacji z długofalowej wizji rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

- Musimy być na drodze do atomu, a transformacja energetyczna musi przebiegać w sposób odpowiedzialny, szczególnie społecznie. Węgiel jest rodzajem stabilizacji, jest polskim surowcem, którego nie powinniśmy oddawać, ulegając pewnym niepokojącym trendom z Europy Zachodniej. Atom jest naszą przyszłością, a odnawialne źródła energii są pewnym dodatkiem do bilansu energetycznego. Powinniśmy je oczywiście rozwiązywać, ale nie za sprawą pozbywania się naszego surowca i rezygnowania z naszej pięknej przyszłości w obliczu energii atomowej - zaznaczył prezydent.

Pod koniec grudnia Polska została zaproszona przez prezydenta USA Donalda Trumpa do udziału w spotkaniu państw G20, grupujących największe gospodarki świata. Zaproszenie zostało skierowanego do prezydenta Karola Nawrockiego. Spotkanie ma odbyć się pod koniec grudnia tego roku w Miami.

