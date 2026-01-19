Logo TVN24
Z kraju

Nawrocki: polski cud gospodarczy wydarzył się dzięki pomocy polityków, ale wbrew życiu politycznemu

Karol Nawrocki
Przydacz: prezydent Nawrocki otrzymał zaproszenie do Rady Pokoju od prezydenta Trumpa
Źródło: TVN24
Sukces gospodarczy Polski został osiągnięty mimo często niesprzyjających działań polityków, a przedsiębiorcy musieli i wciąż muszą mierzyć się z niekorzystnymi przepisami, w tym z nadmierną regulacją - stwierdził prezydent Karol Nawrocki.

- Z jednej strony polski cud gospodarczy wydarzył się dzięki pomocy polityków, którzy przygotowywali polskie prawo i transformację na poziomie politycznym, ale z drugiej strony - wbrew życiu politycznemu III Rzeczypospolitej po roku 1989 - powiedział prezydent podczas spotkania z przedstawicielami polskich firm działających na rynku globalnym.

Nawrocki o polskim cudzie gospodarczym

Dodał też: - Często było tak, że polscy przedsiębiorcy musieli zmagać się z niektórymi rozwiązaniami prawnymi, ustawowymi, z nadregulacją, która zagraża Polsce także w XXI wieku, choćby w implementowaniu prawa Unii Europejskiej.

Nawrocki podkreślił, że sukces gospodarczy Polski to przede wszystkim wynik innowacyjności polskich przedsiębiorców i pracowitości ludzi pracy, a Polska osiągnęła go "pomimo życia politycznego".

Prezydent chce atomu i węgla

Prezydent stwierdził również, że polska transformacja energetyczna powinna opierać się na energetyce jądrowej, przy jednoczesnym zachowaniu węgla - jako elementu stabilizującego system. Jak wskazał, węgiel pozostaje polskim surowcem, z którego kraj nie powinien rezygnować pod wpływem - jak to określił - niepokojących trendów płynących z Europy Zachodniej.

Podkreślił też, że wyzwania transformacji należy rozwiązywać w sposób odpowiedzialny, zwłaszcza pod względem społecznym, bez pozbywania się krajowych zasobów i bez rezygnacji z długofalowej wizji rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

Karol Nawrocki
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica