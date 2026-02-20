Wrócą do tego, co zawetował prezydent. "Komuś trzeba coś zmniejszyć, a komuś zwiększyć"

Donald Tusk o deregulacji Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Już nie pojedyncze zmiany, lecz reformy systemowe - tak ma wyglądać kolejna faza deregulacji, czyli eliminowania zbędnych procedur i utrudnień biurokratycznych - zapowiedział to w rozmowie z "Rzeczpospolitą" minister Maciej Berek, szef Rządowego Zespołu Deregulacyjnego.

Gazeta zaznaczyła, że ustawy deregulacyjne zawetowane prezydenta mają być ponownie uchwalone.

Zmiany systemowe

W odróżnieniu od wdrożonych w ciągu ostatniego roku ponad 120 "punktowych" zmian mają być to reformy o szerszym zasięgu.

- Teraz w fazie, którą roboczo nazywamy 2.0, chcemy rozmawiać o zmianach bardziej systemowych, a nie o pojedynczych projektach dotyczących konkretnych instytucji czy przepisów - powiedział "Rz" Berek.

Plany deregulacyjne mają dotyczyć w pierwszej kolejności prawa podatkowego i gospodarczych postępowań sądowych. Jednak raczej nie ma co liczyć na obniżkę danin publicznych.

- Jeżeli chcemy utrzymać poziom dochodów państwa, to każda korekta oznacza, że komuś trzeba coś zmniejszyć, a komuś zwiększyć. To zawsze jest politycznie i społecznie wrażliwe - tłumaczył minister, sugerując równocześnie, że zmiany będą dotyczyły raczej Ordynacji podatkowej i będą polegały na uproszczeniu procedur w relacjach fiskus – podatnik.

Rok deregulacji

Jak nieoficjalnie dowiedziała się "Rzeczpospolita", taką zmianą ma być np. załatwianie w drodze milczącej zgody umorzenia podatków na kwoty nieprzekraczające równowartości minimalnego wynagrodzenia (obecnie 4806 zł).

Według gazety w kwestii deregulacji w sądownictwie nie będzie raczej reformy KRS, lecz zmiany proceduralne, które mają przyspieszyć postępowania. Procesy w sprawach gospodarczych mogą się skrócić o kilka miesięcy dzięki możliwości wnoszenia pism sądowych przez pełnomocników stron w formie elektronicznej.

"Rz" przypomina, że deregulacja zaczęła się przed rokiem. Zespół pod kierownictwem Rafała Brzoski wypracował dla rządu 522 postulaty legislacyjne. Do tej pory 126 z nich zyskało kształt obowiązujących przepisów. Proces deregulacyjny częściowo zahamował prezydent Karol Nawrocki, wetując ustawy realizujące 18 postulatów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Paulina Karpińska/kris