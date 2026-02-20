Logo TVN24
Z kraju

Wrócą do tego, co zawetował prezydent. "Komuś trzeba coś zmniejszyć, a komuś zwiększyć"

Tusk i Nawrocki
Donald Tusk o deregulacji
Źródło: TVN24
Rząd rozpoczyna kolejny etap upraszczania przepisów. Najpierw zajmie się procedurami podatkowymi oraz sądowymi - pisze "Rzeczpospolita". Przy czym to, co zawetował prezydent Karol Nawrocki, ma być ponownie uchwalone.

Już nie pojedyncze zmiany, lecz reformy systemowe - tak ma wyglądać kolejna faza deregulacji, czyli eliminowania zbędnych procedur i utrudnień biurokratycznych - zapowiedział to w rozmowie z "Rzeczpospolitą" minister Maciej Berek, szef Rządowego Zespołu Deregulacyjnego.

Gazeta zaznaczyła, że ustawy deregulacyjne zawetowane prezydenta mają być ponownie uchwalone.

Deregulacja. Te postulaty już weszły w życie

Deregulacja. Te postulaty już weszły w życie

Rząd mówi o 58 priorytetach, dziennikarka pyta: czy je poznamy?

Rząd mówi o 58 priorytetach, dziennikarka pyta: czy je poznamy?

TVN24

Zmiany systemowe

W odróżnieniu od wdrożonych w ciągu ostatniego roku ponad 120 "punktowych" zmian mają być to reformy o szerszym zasięgu.

- Teraz w fazie, którą roboczo nazywamy 2.0, chcemy rozmawiać o zmianach bardziej systemowych, a nie o pojedynczych projektach dotyczących konkretnych instytucji czy przepisów - powiedział "Rz" Berek.

Plany deregulacyjne mają dotyczyć w pierwszej kolejności prawa podatkowego i gospodarczych postępowań sądowych. Jednak raczej nie ma co liczyć na obniżkę danin publicznych.

- Jeżeli chcemy utrzymać poziom dochodów państwa, to każda korekta oznacza, że komuś trzeba coś zmniejszyć, a komuś zwiększyć. To zawsze jest politycznie i społecznie wrażliwe - tłumaczył minister, sugerując równocześnie, że zmiany będą dotyczyły raczej Ordynacji podatkowej i będą polegały na uproszczeniu procedur w relacjach fiskus – podatnik.

Rok deregulacji

Jak nieoficjalnie dowiedziała się "Rzeczpospolita", taką zmianą ma być np. załatwianie w drodze milczącej zgody umorzenia podatków na kwoty nieprzekraczające równowartości minimalnego wynagrodzenia (obecnie 4806 zł).

Według gazety w kwestii deregulacji w sądownictwie nie będzie raczej reformy KRS, lecz zmiany proceduralne, które mają przyspieszyć postępowania. Procesy w sprawach gospodarczych mogą się skrócić o kilka miesięcy dzięki możliwości wnoszenia pism sądowych przez pełnomocników stron w formie elektronicznej.

"Rz" przypomina, że deregulacja zaczęła się przed rokiem. Zespół pod kierownictwem Rafała Brzoski wypracował dla rządu 522 postulaty legislacyjne. Do tej pory 126 z nich zyskało kształt obowiązujących przepisów. Proces deregulacyjny częściowo zahamował prezydent Karol Nawrocki, wetując ustawy realizujące 18 postulatów

pc

TVN24 HD
Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

prawoordynacja podatkowaSprawy sądowe w PolsceSąd
