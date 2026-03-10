Logo TVN24
Biznes
Prezydent Bydgoszczy o projekcie Nawrockiego: szukałem, nie ma żadnej kwoty

Tak jest - Rafał Bruski
Prezydent Bydgoszczy o programie SAFE w "Tak jest"
Jakie znaczenie ma program SAFE na poziomie lokalnym? W programie "Tak jest" w TVN24 komentowali to prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i burmistrz Jelcza-Laskowic Piotr Stajszczyk. W ich miastach znajdują się zakłady produkcji uzbrojenia.

Prezydent Rafał Bruski w rozmowie z Radomirem Witem w "Tak jest" zwrócił uwagę, że 10 proc. firm w Polskiej Grupie Zbrojeniowej stanowią spółki w Bydgoszczy i okolicach. - Do tego kilka prywatnych firm dostarczających swoje usługi, produkty, bezpośrednio dla wojska i około tysiąca firm kooperujących z tymi zakładami - wymienił.

Jak podkreślił, "jest to olbrzymi bodziec rozwojowy i nie mówimy o 5 do 10 procent wzrostu potencjału, tylko to jest od 200 do 300 procent".

- Z tym się wiążą oczywiście kolejne inwestycje, zasobność miasta i oczywiście nasze bezpieczeństwo, któremu to wszystko ma służyć - zaznaczył.

Zapytany o to, co sądzi o propozycji ustawy SAFE zero procent, odpowiedział, że "miał czas" się z nią zapoznać. - Jest 14 stron ustawy, 20 stron uzasadnienia. Szukałem, gdzie są pieniądze i o dziwo w samej ustawie na temat źródeł finansowania jest jedna trzecia strony w jednym artykule w całym uzasadnieniu - wskazał.

Jak dodał, "nie ma żadnej kwoty tak naprawdę, a obowiązkową częścią każdej ustawy jest tak zwana ocena skutków regulacji, w której się podaje, w którym roku ile pieniędzy będą stanowiły przychody, a ile wydatki". - Tego nie ma, więc to, co powiedział pan premier Tusk, że to jest SAFE zero złotych, to mogę śmiało się pod tym podpisać - ocenił.

"Potencjał Jelcza należy wielokrotnie zwiększyć"

Z kolei burmistrz Jelcza-Laskowic Piotr Stajszczyk na pytanie, co dla jego regionu oznacza SAFE, odpowiedział, że "to jest bardzo szeroki wachlarz".

Burmistrz Jelcza o programie SAFE w "Tak jest"

- Wszyscy wiedzą, że polskie wojsko opiera się na pojazdach Jelcz. Wszystkie logistyczne czy specjalistyczne pojazdy to podłoże Jelcza. I dla nas jak najszybsze uruchomienie funduszy umożliwi zakupy chociażby uzbrojenia i wykorzystanie potencjału naszej fabryki, która w planie ma rozbudowę - wyjaśnił. - Ten potencjał, który dzisiaj realizuje, należy wielokrotnie zwiększyć - podkreślił.

- Dla nas szybkie uruchomienie pieniędzy oznacza, że szybko pojawią się kolejne zamówienia, nowa fabryka, nowe miejsca pracy. To również wykorzystywanie potencjału firm lokalnych i usługowych - powiedział.

Spotkanie prezydenta i premiera w sprawie "SAFE zero procent"

We wtorek w Pałacu Prezydenckim doszło do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska. W rozmowach uczestniczyli również minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański.

Powodem spotkania była przedstawiona w ubiegłą środę przez prezydenta i prezesa NBP propozycja programu "polski SAFE zero procent", który ma być - jak podkreślali - korzystną i efektywną alternatywą finansową dla unijnego programu SAFE.

Donald Tusk skomentował po negocjacjach, że "ta propozycja w największym skrócie to jest SAFE zero złotych". Jak ocenił, brakuje w niej konkretów.

Z kolei ustawa wdrażająca unijny program SAFE została uchwalona przez parlament i trafiła na biurko prezydenta Karola Nawrockiego, który oficjalnie nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie.

Opracowała Alicja Skiba /lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

