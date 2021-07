Duda: projekt o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami trafi do Sejmu do końca roku

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że chciałby, aby prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami trafił do Sejmu do końca 2021 roku. Dodał, że "te usługi powinny być powszechnie dostępne".

W Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami rządu m.in. w sprawie centrów usług społecznych. Ze strony rządowej udział wzięła m.in. minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Prezydent poinformował, że do końca 2021 roku chciałby złożyć w Sejmie - jako prezydencką inicjatywę ustawodawczą - projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami.

- Zapewnienie szerszej dostępności usług asystencji osobistej jest jednym z najważniejszych postulatów formułowanych przez środowiska osób z niepełnosprawnościami. Te usługi powinny być powszechnie dostępne, a zarazem organizowane i profilowane z uwzględnieniem różnych potrzeb i ograniczeń, w zależności od tego, jaki jest charakter tych niepełnosprawności, które dana osoba ma - mówił Duda.

Wskazywał, że zapewnienie asystencji osobistej będzie momentem przełomowym dla osób z niepełnosprawnościami, a także "zmieni oblicze naszego kraju".

Prezydent podkreślił, że to, na ile osoby z niepełnosprawnościami mają wewnętrzne poczucie, że są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa jest wskaźnikiem, że państwo jest cywilizowane i nowoczesne. - Mam nadzieję, że Polska, dzięki tym rozwiązaniom, takim właśnie państwem będzie się stawała w coraz większym stopniu - dodał.

Minister rodziny Marlena Maląg zauważyła, że cała sfera pomocy społecznej, wsparcia osób niepełnosprawnych jest priorytetem dla rządu. Dodała, że wiele przedsięwzięć zostało już wdrożonych np. z inicjatywy prezydenckiej został w czasie pandemii wprowadzony dodatek solidarnościowy, by "wesprzeć osoby potrzebujące".

Minister wspomniała o pilotażu centrów usług społecznych. - Już podpisane są umowy. Te kamienie milowe, krok po kroku są realizowane - zapewniła. Dodała, że resort monitoruje postępy prac, by ostatecznie wypracować na postawie pilotażu projekt ustawy, który zapewni, że te centra staną się pewnym standardem.

- Dla nas, jako ministerstwa, które zajmuje się tą tematyką to jest okres, żeby prowadzić monitoring, badania dążące do tego (...), by przed 2022 rokiem, gdy pilotaże się zakończą byśmy mieli gotowy, wypracowany projekt ustawy - dodała.

Równocześnie Maląg zaznaczyła, że w sferze wsparcia osób niepełnosprawnych zostało już dużo zrobione. Zauważyła, że pomimo tego, że nakłady na ten cel wzrosły do blisko 30 mld zł w 2021 roku z 15 mld zł w 2015 roku, to jednak wiele pozostaje do zrobienia. Przypomniała, że w lutym 2021 roku rząd przyjął Strategię na Rzecz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych do 2030 roku.

- Asystencja osób z niepełnosprawnościami to jest bardzo ważne zadanie. Powinno ono rzeczywiście już być wprowadzone na mocy ustawy, co daje gwarancję systematyczności tych usług. Dlatego też zostanie przygotowana ustawa i zapewnione środki w ramach Funduszu Solidarnościowego i montażu innych środków - powiedziała.

Minister zaznaczyła, że również w ustawie dotyczącej działalności pomocowej powinny być wypracowane odpowiednie rozwiązania. Kolejnym aspektem wspierającym osoby z niepełnosprawnością ma być Strategia Deinstytucjonalizacji, która została przekazana do prekonsultacji. - Ona jest bardzo potrzebna. Są to pewne wymagania, które też przed nami stawia UE, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, by w sferze usług społecznych i wsparcia osób wypracowano taki dokument, który przede wszystkim będzie kierunkowym dokumentem i krok po kroku będziemy w stanie go realizować, jeżeli chodzi o wsparcie w zakresie np. domów pomocy społecznej czy innych instytucji - wyjaśniła.

Podsumowała też, że w tej sprawie należy stworzyć koalicję z samorządami czy organizacjami pozarządowymi, aby "ten dokument jak najwcześniej przeprocedować". Dokument - jak zapowiedziała minister - powinien trafić do prac Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu jeszcze w sierpniu.

- Sprawy społeczne leżą nam na sercu w Kancelarii Prezydenta i nie od dziś się nimi zajmujemy. Dlatego poprosiłem o spotkanie, bo chcieliśmy (...) porozmawiać na temat przyszłych działań dotyczących trzech zasadniczo można powiedzieć obszarów w kwestii realizacji instytucji centrów usług społecznych - powiedział prezydent podczas spotkania.

Podkreślił, że chodzi m.in. o to, jakie zmiany ewentualnie wprowadzić w obowiązujących już obecnie w tym zakresie przepisach oraz w jaki sposób byłoby dobrze finansować centra, "by mogły się rozwijać jak najlepiej".

Prezydent podkreślił, że chce również rozmawiać o projektach dwóch ustaw, nad którymi prace trwają obecnie w Kancelarii Prezydenta - dotyczącego asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej oraz projektu ustawy o działalności pomocowej.

- Znajdujemy się w finalnym okresie prac rządu nad dokumentami programującymi szeroko rozumianą politykę społeczną w aspekcie wykorzystywania funduszy unijnych z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 - powiedział prezydent, podkreślając, że Polski Ład i Strategia Demograficzna "też będą miały tu znaczenie". Duda podkreślił, że "interes publiczny wymaga tego, by programowanie strategiczne było jak najbardziej skoordynowane", co pozwoli na prowadzenie spójnej polityki.

Prezydent przypomniał, że projekt centrów usług społecznych jest już wdrażany na mocy ustawy sprzed kilku lat, a Kancelaria Prezydenta wspierała i wspiera ich powstawanie. - Mamy tu już doświadczenia, ale w związku z tym mamy także już i konkretne spostrzeżenia co do tego, gdzie można by poprawić, uzupełnić, żeby to co jest funkcjonowało jeszcze lepiej - zaznaczył.

Prezydent zauważył, że wdrażanie projektu centrów zostało rozłożone na trzy fazy - obecnie trwa okres pilotażowy do końca 2022 roku. - Na koniec okresu pilotażowego chciałbym przedłożyć prezydencki projekt nowelizacji ustawy, który uwzględni te wszystkie doświadczenia zebrane w okresie pilotażowym - zadeklarował Duda.

Kolejne etapy mają prowadzić - jak mówił - do pełnego upowszechnienia centrów w skali ogólnopolskiej. - Zależy mi, by w tym okresie, gdy ja pełnię funkcję prezydenta Rzeczypospolitej udało się zrealizować fazę drugą i przejść do fazy trzeciej. Tutaj bardzo liczę na dobrą współpracę z rządem - powiedział Duda.

Autor:red/ToL

Źródło: PAP