Duda: pandemia pokazała wielkie znaczenie cyberbezpieczeństwa

Andrzej Duda o cyberbezpieczeństwie: region Trójmorza jest szczególnie narażony

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Prezydent wyraził nadzieję, że znowelizowane w 2020 roku rozporządzenie, które przyznało żołnierzom służącym w strukturach tych właśnie wojsk dodatki do wynagrodzenia, zachęci specjalistów z obszaru cyberbezpieczeństwa, kryptologii, kryptografii oraz szeroko pojętego sektora IT do wstępowania w szeregi tej formacji.

gen. Molenda o Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni: to specjaliści, to eksperci w mundurach

Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni gen. bryg. Karol Molenda poinformował podczas swojego wystąpienia na konferencji Cybersec, że zgodnie z planami Dowództwo Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni powstanie w przyszłym roku, a zespoły mu podległe uzyskają wszystkie niezbędne certyfikacje do końca 2024 roku. -Idziemy do pełnej zdolności, by w przyszłości nasze wojsko osiągnęło pełną zdolność do działania w pełnym spektrum cyberprzestrzeni - wskazał.

- Te wojska to specjaliści, to eksperci w mundurach, którzy potrafią realizować zadania związane z cyberbezpieczeństwem, ale w trzech różnych grupach - zaznaczył gen. Molenda. Według niego najważniejszą z trzech grup jest tarcza czyli obrona własnych systemów teleinformatycznych. Chodzi o to, by widzieć co się dzieje w sieci i móc reagować z wyprzedzeniem - wskazał. Drugi istotny element – mówił dyrektor NBCB - to rozpoznanie, które będzie odpowiadać za rozpoznanie nie tylko grup przeciwnika ale także jego potencjału i infrastruktury. - Trzeci element to działania aktywnej obrony, a tak naprawdę przygotowania do działań ofensywnych. Budujemy zespoły, które potrafią i mają zdolności by oddziaływać, jeżeli taka potrzeba będzie w przyszłości, na systemy przeciwnika - zapowiedział gen. Molenda.