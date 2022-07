Oszczędności, akcje, nieruchomości. Oświadczenie majątkowe Andrzeja Dudy

czytaj dalej

Rosja zatwierdziła dekret, dzięki któremu przejmuje pełną kontrolę nad projektem gazowo-naftowym Sachalin-2, co może zmusić do rezygnacji w inwestycji firmę Shell i japońskich inwestorów. Byłby to kolejny czynnik przyczyniający się do wzrostu cen na globalnym rynku LNG - podaje Reuters.