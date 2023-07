Prezydent: liczę na intensyfikację obecności inwestorów z Korei Południowej w Polsce

Jak podkreślił Andrzej Duda podczas otwarcia forum, Polska przywiązuje ogromną wagę do współpracy z Republiką Korei. Przypomniał, że w tym roku przypada 10. rocznica podpisania strategicznego partnerstwa między oboma krajami. Zwrócił uwagę, że ostatnio wspólnie realizowane są ambitne projekty gospodarcze w sektorach energetycznym, technologicznym, a także obronnym.

Andrzej Duda o relacjach polsko-koreańskich

Jak mówił prezydent, w Polsce jest zarejestrowanych ok. 550 firm z kapitałem koreańskim, z czego połowa ulokowana jest na Dolnym Śląsku. Przypomniał, że w czerwcu tego roku ruszyła produkcja polipropylenu w fabryce Polimery Police pod Szczecinem - zakładzie, który został wybudowany przez koreański koncern Hyundai Engineering. - To jedna z absolutnie największych w ostatnim czasie inwestycji przemysłowych w naszym kraju i jedna z największych tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej - zaznaczył.

Podkreślił, że współpraca między oboma krajami ma charakter kompleksowy. - W tym roku do terminala LNG w Świnoujściu dotarły dostawy skroplonego gazu ziemnego transportowane pierwszym gazowcem z floty budowanej na potrzeby PKN Orlen w południowokoreańskiej stoczni. Rozwijamy współpracę w sektorze energetyki nuklearnej i w sektorze obronnym - powiedział Andrzej Duda.

Duda: działania firm polskich i koreańskich mogą przynieść wiele korzyści

Zwrócił uwagę, że Polska złożyła u południowokoreańskich producentów uzbrojenia zamówienia na prawie 9 mld dolarów. - Zakładają one transfer wybranych technologii do Polski i częściową polonizację produkcji. Wierzę, że stanowi to początek trwałego partnerstwa polskiego i koreańskiego przemysłu obronnego, które będzie owocowało także popularyzacją produktów koreańskich, koreańskiej myśli technicznej, wierzę, że wspartej w przyszłości także przez polskich inżynierów, na rynku europejskim i może dalej światowym - mówił prezydent.