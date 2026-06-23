Z kraju Prezes ZUS straci stanowisko. Jest nowy kandydat Oprac. Paulina Karpińska |

"Po to wpłacałam składki, żeby mieć emeryturę" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Zgodnie z dokumentem podpisanym przez premiera Donalda Tuska, Zbigniew Derdziuk zostanie oficjalnie odwołany z dniem 24 czerwca - przekazał przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS Liwiusz Laska.

Zbigniew Derdziuk był prezesem ZUS od 30 kwietnia 2024 r. Zastąpił na tym stanowisku Gertrudę Uścińską.

Zbigniew Derdziuk Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Prezesa ZUS powołuje premier na wniosek ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Wcześniej kandydata opiniuje rada nadzorcza ZUS.

Liwiusz Laska kandydatem na nowego szefa ZUS

- Minister występuje, a właściwie już wystąpił, do Rady Nadzorczej ZUS-u o zaopiniowanie nowego kandydata (na prezesa). Rada Nadzorcza wydaje opinię, a jak to zrobi, to Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej występuje do premiera o powołanie nowego prezesa - wyjaśnił Liwiusz Laska, który prócz przewodniczenia radzie nadzorczej ZUS jest także dyrektorem generalnym MRPiPS.

Liwiusz Laska Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

Liwiusz Laska jest ekspertem z zakresu prawa pracy, administracyjnego i wyborczego. W latach 2016-2018 był Zastępcą Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Przez 12 lat pełnił funkcję członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego. Od stycznia 2020 r. do grudnia 2023 r. był też członkiem Państwowej Komisji Wyborczej.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Biuro Dyrektora Generalnego, Departament Prawny, Biuro Kontroli i Audytu, Biuro Obsługi Ministerstwa i Departament Informatyki.

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Jako pierwszy informację o odwołaniu prezesa ZUS podał Business Insider Polska.

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