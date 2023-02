Jest decyzja w sprawie nowych taryf dla odbiorów ciepła

Zgodnie z ustawą o wsparciu odbiorców ciepła, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w czwartek maksymalne ceny dostaw ciepła poszczególnych dostawców, które będą obowiązywać od 1 marca 2023 roku. Są to ceny obowiązujące na dzień 30 września 2022 roku powiększone o 40 procent, stosowane w rozliczeniach z odbiorcami między innymi: gospodarstwami domowymi, szpitalami, żłobkami, przedszkolami, szkołami, domami pomocy społecznej.

Zestawienie wartości cen i stawek opłat wszystkich koncesjonowanych firm ciepłowniczych - wytwórców i dystrybutorów będzie podstawą do wyliczenia przez sprzedawców ceny maksymalnej dla odbiorców ciepła - podkreślił URE. Zgodnie z ustawą regulator na opublikowanie tych danych miał 10 dni od wejścia w życie ustawy.

Jakich odbiorców dotyczą stawki?

Wykaz zawiera stosowane na dzień 30 września 2022 r. przez koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze zgodnie z zatwierdzonymi taryfami ceny: za zamówioną moc, ciepła i nośnika ciepła, oraz stawki opłat, które zostały powiększone o 40 proc. Jak przypomniał URE, opublikowane ceny i stawki są maksymalnymi kwotami netto, jakie poszczególne przedsiębiorstwa ciepłownicze mogą stosować do końca 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami takimi jak: gospodarstwa domowe; szpitale; żłobki; przedszkola; szkoły; domy pomocy społecznej i inne instytucje użyteczności publicznej; wspólnoty mieszkaniowe; spółdzielnie mieszkaniowe, które zapewniają dostawy ciepła do lokali mieszkalnych i lokali instytucji użyteczności publicznej. Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o wsparciu odbiorców ciepła, przepisy stanowią, że w rozliczeniach z odbiorcami stosowany jest najkorzystniejszy dla nich z trzech obowiązujących systemów wsparcia. Pierwszy przewiduje, że cena wytwarzania ciepła - bez uwzględniania kosztów dystrybucji - nie mogła przekroczyć ustawowego pułapu 150,95 zł za gigadżul ciepła wytwarzanego w źródłach gazowych lub olejowych, oraz 103,82 zł za gigadżul ciepła z pozostałych źródeł. Jednocześnie ceny netto nie mogą wzrosnąć więcej niż 40 proc. w stosunku do cen z 30 września 2022 r. Trzecia możliwość bazuje wprost na zatwierdzanych przez Prezesa URE taryfach firm ciepłowniczych.