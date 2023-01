Ponad 28 milionów złotych kary za nieuczciwe praktyki. Niektórzy klienci mają otrzymać zwrot pieniędzy

Zarzuty UOKiK

Powoływali się na współpracę z ministerstwem

UOKiK wyjaśnił, że przedstawiciele spółki, aby zachęcić do skorzystania z ich oferty, powoływali się w rozmowach z klientami na współpracę z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. "Wyglądało to tak, jak na nagraniu uzyskanym w trakcie przeprowadzonej kontroli typu +tajemniczy klient+: „(…) nasza firma działa z ramienia Ministerstwa Klimatu. Może być sytuacja taka, że po moim spotkaniu będzie telefon jak odbywało się spotkanie, tak? No więc wiadomo, o ekologii rozmawialiśmy, tak?" - opisał Urząd. Tymczasem, jak ustalił UOKiK, taka współpraca nigdy nie miała miejsca.

Zdaniem Urzędu konsumenci byli też wprowadzani w błąd co do bezpłatności wstępnego audytu, którym spółka kusiła w internecie. "Tymczasem z zapisów w umowach wynika, że w przypadku odstąpienia od nich FG Energy kazało płacić 2700 zł za pakiet czynności, którego najważniejszym elementem był audyt. O konieczności zapłaty tej kwoty mimo skutecznego odstąpienia od umowy przekonywał także handlowiec podczas kontroli typu +tajemniczy klient+" - wyjaśnił UOKiK.

Klienci nie mogli bezpłatnie odstąpić od umowy

Spółka wprowadzała też do umów klauzule nakładające na konsumentów obowiązek współpracy, np. przesyłania dokumentów, zatwierdzania wizualizacji podczas I etapu, który miał się zakończyć 14 dni od podpisania umowy, czyli w czasie kiedy klienci mogli jeszcze odstąpić od umowy. Zdaniem Urzędu mogło ich to wprowadzać w błąd co do możliwości skorzystania z tego prawa. "Tak samo mylący jest zapis w umowie, że konsument +wraz z rozpoczęciem montażu utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy+" - wskazał UOKiK.