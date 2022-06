Ponad 10 milionów złotych kary dla firmy ubezpieczeniowej. Decyzja UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zakwestionował stosowany przez UNIQA system niedozwolonych klauzul i nałożył na firmę ubezpieczeniową ponad 10 milionów złotych kary - podał Urząd w komunikacie. Dodał, że klauzule te miały zniechęcać klientów do rozwiązania umowy w pierwszych latach jej trwania. Firma przekazała, że otrzymała decyzję i będzie ją analizować.

Kara nałożona na firmę UNIQA

Zastrzeżenia wzbudziły postanowienia umowne określające sposób naliczania opłat dystrybucyjnych i alokacyjnych. "Są to opłaty wstępne, które w założeniu miały pokryć koszty związane z akwizycją, reklamą, prowizjami pośredników, przygotowaniem umów itp. W pierwszym roku polisy ich wysokość wynosiła od 60 do 100 proc. składki podstawowej m.in. w zależności od wieku ubezpieczonego. Dla niektórych produktów także w drugim roku spółka potrącała sobie z tego tytułu 50 proc. wpłaconych pieniędzy, a w kolejnych latach – 5 proc." - wyjaśnił UOKiK. "Niezależnie od tego AXA (obecnie UNIQA) pobiera kilka innych opłat, np. administracyjną, transakcyjną, za zarządzanie czy za ryzyko ubezpieczeniowe" - dodano w komunikacie.

UOKiK przypomniał, że kilka lat temu głośno było o tzw. opłatach likwidacyjnych pobieranych przez ubezpieczycieli, gdy konsumenci chcieli rozwiązać polisy z ufk przed terminem. W niektórych przypadkach oznaczało to utratę wszystkich oszczędności klientów. "Takie postanowienia w umowach były uznawane za abuzywne i wpisywane do rejestru klauzul niedozwolonych. Prezes UOKiK zobowiązał wówczas zakłady ubezpieczeń, w tym AXA Życie TU (w decyzji z 2015 r. oraz porozumieniu z 2016 r.), do znaczącego obniżenia opłat likwidacyjnych" - wskazano.