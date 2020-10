Blokowanie stron w internecie budzi kontrowersje. Rzecznik przedsiębiorców interweniuje

Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia, "w przypadku braku innych skutecznych środków" organ ochrony konsumentów, czyli Prezes UOKiK, ma prawo do nakazania "usunięcia treści lub ograniczenia dostępu do interfejsu internetowego lub nakazania umieszczenia wyraźnego ostrzeżenia dla konsumentów wchodzących na interfejs internetowy".

Blokowanie stron przez Prezesa UOKiK

W ocenie Rzecznika istnieje realne zagrożenie, że skorzystanie z projektowanych uprawnień, zwłaszcza do "nakazania przedsiębiorcy usunięcia domeny internetowej" w obecnych uwarunkowaniach rynkowych, "niejednokrotnie zmierzałoby do spowodowania zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza przez niewielkie firmy, których podstawowym kanałem sprzedaży i dystrybucji usług jest internet".

Rzecznik MŚP wskazał również, że projektowane regulacje powinny gwarantować, iż zastosowanie się przez firmy hostingowe do wystąpienia Prezesa UOKiK wyłącza ich odpowiedzialność względem usługobiorców za ewentualne szkody związane z zastosowaniem się do niego. Wydaje się to logiczną realizacją zasady zaufania do władzy publicznej - ocenił Rzecznik.