Prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych odwołany

Nie ma takiej decyzji i nie ma do niej podstaw - powiedział szef kancelarii premiera Jan Grabiec pytany o zmianę lokalizacji elektrowni atomowej. Dodał, że "we wszystkich procesach inwestycyjnych pewne zmiany mogą następować, ale tu nie ma żadnych przesłanek, by mówić o takiej decyzji".