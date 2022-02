Prezes Polskiej Rady Biznesu: to jest podważenie pewności obrotu gospodarczego

W przypadku TVN7 po 20 latach funkcjonowania Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji doprowadza do sytuacji, w której przedsiębiorca na kilka dni przed datą upłynięcie koncesji nie wie, co dalej - powiedział na antenie TVN24 Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po raz kolejny nie rozstrzygnęła w czwartek sprawy przedłużenia koncesji dla TVN7. Stacja złożyła wniosek w tej sprawie ponad rok temu, nadawca spełnia wszystkie warunki.

Widzowie mogą wyrazić solidarność z kanałem, zwracając się do KRRiT o niezwłoczne przyznanie koncesji.

Prezes Polskiej Rady Biznesu o koncesji dla TVN7

- Oczekujemy, iż instytucje państwowe, które zajmują się nadzorem nad życiem gospodarczym, również w tak specyficznej branży jak medialna, będą dotrzymywać swojego słowa. W przypadku przyznawania koncesji firma, która ją otrzymuje, może oczekiwać, iż po spełnieniu wszystkich warunków, ta koncesja będzie automatycznie przedłużana. W przypadku TVN7 po 20 latach funkcjonowania stacji wydaje się, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma inne zdanie. Mało tego, doprowadza do sytuacji, w której przedsiębiorca - TVN - na kilka, kilkanaście dni przed datą upłynięcie koncesji nie wie, co dalej - powiedział Kostrzewa.

Dodał, że jeżeli przepisy "dają roczny okres na podjęcie decyzji", a gdy "to się nie dzieje, to jest to celowe działanie na szkodę przedsiębiorstwa". - To jest podważanie pewności obrotu gospodarczego i to jest stawianie znaku zapytania: jak władza państwowa, jak organy nadzoru będą się zachowywały wobec setek tysięcy innych przedsiębiorców, z których wielu również prowadzi działalność w sektorach koncesjonowanych - stwierdził prezes PRB.

- Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i stabilność otoczenia prawnego są kluczowe. My - przedsiębiorcy - z wyzwaniami rynku w taki czy inny sposób musimy sobie dawać radę na co dzień. Natomiast to, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, to jest sytuacja, gdy wokół nas zmieniają się przepisy. To jest taka sytuacja jak w państwa przypadku (TVN24 - red.), przypadku TVN7, ale to są też ustawy wprowadzane z bardzo krótkim vacatio legis, czyli z krótkim okresem, który upłynie między uchwaleniem nowych przepisów, a wejściem ich w życie. Tak jest też z Polskim Ładem - mówił Kostrzewa.

Dodał, że "Rada Przedsiębiorczości wielokrotnie apelowała do rządu i do parlamentu, a by Polski Ład (...) wprowadzać od stycznia 2023 roku, aby uniknąć chaosu, i aby uniknąć niespójności prawa". - Niestety nas głos nie został wysłuchany. W przypadku TVN7 - to jest przykład jak niestabilne może być prawo, a to oznacza, że i polscy, i zagraniczni inwestorzy dwa razy dłużej się będą zastanawiać, zanim podejmą decyzję o inwestycji w Polsce - powiedział.

Wstrzymanie koncesji dla TVN7 - oświadczenie Rady Przedsiębiorczości

Rada Przedsiębiorczości wydała oświadczenie, w którym stanowczo protestuje przeciwko wstrzymywaniu decyzji o przedłużeniu koncesji dla kanału TVN7. Zwraca uwagę, że koncern wnioskował o przedłużenie koncesji dla TVN7 już ponad rok temu i wciąż nie doczekał się decyzji.

"Nie znamy nawet przyczyn jej braku. Wielomiesięczna zwłoka to kolejna próba zakłócenia funkcjonowania amerykańskiej Grupy Discovery, właściciela stacji TVN. Dzieje się to w sytuacji, gdy nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, nazywana 'Lex TVN', została zawetowana przez Prezydenta RP a obowiązujące przepisy koncesyjne nie uległy żadnym zmianom" - czytamy w stanowisku organizacji.

Rada Przedsiębiorczości to forum współpracy przedstawicieli największych organizacji reprezentujących przedsiębiorców i pracodawców w Polsce. Pierwotnie powołana 17 listopada 2003 r., została reaktywowana 24 marca 2020 r. w celu ratowania polskiej gospodarki zagrożonej pandemią i recesją.

Członkowie: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego

Koncesja dla TVN7

Obecna koncesja dla TVN7 wygasa 25 lutego 2022 roku. Wniosek do KRRiT o jej przedłużenie na kolejne 10 lat został złożony przez TVN Grupa Discovery 23 grudnia 2020 roku. Na decyzję Rady stacja czeka już ponad rok. Podobnie jak w przypadku stacji TVN24 - której odnowiono koncesję po 18 miesiącach oczekiwania - nie ma żadnych przesłanek, które uzasadniałyby tak olbrzymie opóźnienie.

TVN7 to jedna z największych, najbardziej rozpoznawalnych i lubianych stacji w Polsce, działająca nieprzerwanie od 2002 roku. Od tego czasu kanał dynamicznie się rozwijał i obecnie zajmuje 4. miejsce wśród najchętniej oglądanych stacji w grupie komercyjnej 16-49. Siódemka to kanał z koncesją naziemną, satelitarną i kablową. Blisko 30 procent widzów ogląda go w telewizji naziemnej, czyli całkowicie za darmo.

Treści produkowane przez TVN7 mają charakter lokalny. W 2021 roku aż 8 z TOP10 najpopularniejszych programów stacji stanowiły produkcje polskie. Programy wyprodukowane w Polsce wypełniają około 70 procent całego czasu antenowego Siódemki. Kanał wspiera polskie firmy i inwestuje w Polsce, promuje polskie filmy poprzez pasmo polskich poniedziałków. Co roku 1,5 procent przychodu grupy TVN Discovery zostaje odprowadzone do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wspierając polską kinematografię.

W związku z przedłużającym się procesem rekoncesyjnym TVN7 rozpoczęła się kampania informacyjna. W spocie gwiazdy stacji zapraszają do wspólnej zabawy, a także przypominają, że największy kanał rozrywkowy w Polsce może niedługo zakończyć nadawanie.

Koncesja TVN7 wygasa za 11 dni TVN

