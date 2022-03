Obajtek zapowiada obniżkę cen paliw

Prezes Orlenu Daniel Obajtek zapowiedział obniżki cen oleju napędowego i benzyny na stacjach. "Reagujemy na zmiany rynkowe" - stwierdził. Dodał, że Orlen działa aktywnie, "by ceny paliw w Polsce nadal były najniższe w Europie".

"Ceny ON spadają o 20 gr/l do średniego poziomu 7,35 zł, a benzyny o 15 gr/l do średniego poziomu 6,64 zł" - napisał na Twitterze Obajtek.