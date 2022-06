Prezes giganta apeluje o oszczędzanie energii. "Ta zima będzie bardzo trudna"

Polska jest bezpieczna energetycznie, ale najbliższa zima będzie bardzo trudna - stwierdził prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Wojciech Dąbrowski. Zaapelował również do klientów o oszczędzanie energii.

Prezes PGE o zimie i oszczędzaniu energii

- Nie oszukujmy się, ta zima będzie bardzo trudna. Apelujemy do naszych klientów, aby oszczędzali energię, żebyśmy nie mieli problemów z niedoborem ciepła, energii elektrycznej w zimie - powiedział podczas III Kongresu Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym.

Stwierdził, że wojna w Ukrainie spowodowała wzrost cen paliw , co przełoży się na ceny końcowe. - Rząd podjął wiele inicjatyw mających na celu zniwelowanie odczucia bezpośredniego dla klienta końcowego - wskazał.

Zauważył, że Polska i świat znalazły się w trudnej sytuacji kryzysu energetycznego, z którym nie mieliśmy do czynienia od co najmniej 40 lat.

Polska elektroenergetyka i ciepłownictwo - stwierdził Dąbrowski - chcą się dekarbonizować i transformować, ale apelujemy do polityków UE o uwzględnienie polskiej specyfiki i możliwości. Jako przykład polskiej specyfiki wskazał ciepło systemowe, które należy do najbardziej rozbudowanych w Europie.

- Nigdzie nie ma tak rozbudowanego systemu ciepłowniczego jak w Polsce. Dlatego my apelujemy do UE, aby uwzględniła polską specyfikę i te cele, które są coraz bardziej zaostrzane, cele klimatyczne, redukcyjne, z którymi wiąże się zmiana technologii, a za nią ogromne środki na modernizację naszych systemów ciepłowniczych. W konsekwencji to będzie powodowało wzrost cen energii i ciepła – wyjaśnił Dąbrowski.