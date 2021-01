Prezes Orlenu pytany o premierowanie: generalnie nie wybieram się na żadne inne stanowisko

Nie było rozmowy z prezesem PiS

Szef PKN Orlen zaznaczył też nigdy na temat "premierowania" z wicepremierem, prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim "nie było prowadzonych rozmów". Na pytanie, czy nie czas wejść do rządu, odpowiedział, że taki koncern, jak ten, którym kieruje buduje się latami. - Generalnie nie wybieram się na żadne inne stanowisko - przekonywał. Odnosząc się do zakupu Polska Press wskazał, że tej decyzji nie żałuje. - Nie ma dzisiaj dużego biznesu, który nie budowałby nowoczesnych kanałów informacyjnych - mówił. Pytany, czy Orlen planuje zakup dużej telewizji odpowiedział: "Nawet o takich planach nie słyszałem, nie ma ich również w mojej głowie". Dodał, że jeżeli Orlen przejmie Grupę Polska Press, to "zobaczymy, jakie projekty biznesowe są w tej Grupie, wtedy będzie można się zastanawiać nad różnymi kierunkami". 7 grudnia 2020 r. PKN Orlen ogłosił zakup od Verlagsgruppe Passau wydawnictwa Polska Press, do którego należy m.in. 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych oraz blisko 120 tygodników lokalnych. Orlen argumentuje, że zdobędzie dzięki temu dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wydawnictwa.