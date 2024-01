Obajtek: Orlen przejął 267 stacji paliw w Austrii

Obajtek o przejęciu stacji w Austrii

- Wchodzimy tam nie tylko w obszar detaliczny, ale i hurtowy. Mamy w Austrii ponad 10 procent udziału w rynku. To optymalna z punktu widzenia logistyki wielkość. W ramach transakcji przejęliśmy też znaczącą część rynku hurtowego paliw. To oraz bliskość naszych aktywów rafineryjnych w Czechach pozwoli optymalizować logistykę i zagwarantować stabilność dostaw na stacje paliw - powiedział.

Daniel Obajtek poinformował, że stacje w Austrii będą póki co działać pod bardzo popularną na tym rynku marką Turmöl. Natomiast będą systematycznie dostosowywane do standardów Orlen.

W strategii do 2030 roku Orlen zapisał cel co najmniej 3,5 tys. stacji paliw.

"Bardzo mocno inwestowaliśmy w rozpoznawalność marki Orlen, m.in. poprzez sponsoring sportowy, by z sukcesem zrealizować rebranding na zagranicznych rynkach, by Orlen się „przyjął” i był dobrze odbierany. To się udało. Nie zaobserwowaliśmy negatywnych efektów zmiany marki. Czasem dostrzegaliśmy tylko, że klienci potrzebują chwili, żeby przyzwyczaić się do zmian" - powiedział Daniel Obajtek.