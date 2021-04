Obajtek deklarował, że zwolnień nie będzie. Teraz mówi, że właściciel "ma prawo kreować zarząd spółki"

Każdy ma prawo kreować zarząd spółki, której jest właścicielem - stwierdził w "Pulsie Biznesu" prezes Orlenu Daniel Obajtek. W ten sposób odniósł się do zmian personalnych w wydawnictwie Polska Press. Dwa tygodnie temu Obajtek deklarował, że "nie są planowane zwolnienia wśród pracowników Polska Press".

Podczas wywiadu dla "Pulsu Biznesu" Obajtek został zapytany o zmiany personalne w Polska Press. Prezes Orlenu powiedział, że "każdy ma prawo kreować zarząd spółki, której jest właścicielem".

"Nie są planowane zwolnienia"

Jeszcze w połowie kwietnia szef PKN Orlen deklarował, iż "nie są planowane zwolnienia wśród pracowników Polska Press". Zapewnił przy tym, że "PKN Orlen jako właściciel będzie przestrzegał zasad wynikających z prawa prasowego i nie zamierza ingerować w treści dziennikarskie publikowane w tytułach wydawanych przez Polska Press".

Jak podał w czwartek portal Wirtualne Media, z zarządu Polska Press zdecydowali się odejść Magdalena Chudzikiewicz i wiceprezes Dariusz Świąder. Dodano, że we władzach mają pozostać powołani niedawno Marcin Dec i Dorota Kania.

Na początku marca Polska Press poinformował o rezygnacji prezes spółki Doroty Stanek, która stanowisko to piastowała od 2004 r. Z początkiem kwietnia do zarządu Polska Press powołana została dziennikarka i autorka książek związana dotychczas m.in. z "Gazetą Polską Codziennie" i Telewizją Republika - Dorota Kania, która przejęła obowiązki odwołanego z końcem marca członka zarządu Pawła Fąfary. Na początku kwietnia w rozmowie z portalem Wirtualne Media Kania mówiła, że "na razie nie ma żadnych planów na temat roszad" w poszczególnych redakcjach.

W czwartek Kania poinformowała w mediach społecznościowych że redaktorzy naczelni trzech dzienników należących do Polska Press stracili pracę. Są to Marek Twaróg z "Dziennika Zachodniego", Jerzy Sułkowski z "Gazety Krakowskiej" oraz Stanisław Sowa z "Nowin". Na ich miejsce wybrano już następców - dodała.

Marek Twaróg Andrzej Grygiel/PAP

Obajtek podkreślił w rozmowie z "PB", że nie ma zamiaru robić żadnej rewolucji w Polska Press. - Chcemy szeroko docierać do czytelników na poziomie regionalnym, bo to realnie wspiera nasz biznes detaliczny - wskazał.

Poinformował również, że odbyło się spotkanie ze związkami zawodowymi. - Warto wiedzieć, że w tej spółce podwyżek nie było od 2008 roku, baza lokalowa jest zaniedbana, a ponad 60 procent treści do tytułów regionalnych było generowanych w Warszawie, dziennikarze byli zwalniani. Tymczasem kondycja samej spółki jest dobra, Polska Press co roku generowała zyski, ma na kontach ponad 70 milionów złotych gotówki i stać ją na to, by zainwestować w poprawę warunków i jakości. Zarząd tej spółki ma przedstawić plan jej rozwoju - stwierdził Obajtek.

Obajtek o Orlenie

Obajtek, mówiąc w rozmowie z "PB" o zarządzaniu spółką taką jak Orlen, podkreślił, że konieczna jest wizja, plan inwestycyjny, optymalizacyjny, akwizycyjny. - Trzeba spółką aktywnie zarządzać, podejmować odważne decyzje, a nie jedynie nią administrować - powiedział.

Dodał, że efekty takiej pracy są widoczne w danych. Podkreślił, że wyniki w pierwszym kwartale są znacznie powyżej oczekiwań analityków. - 2,4 miliarda złotych EBITDA, 1,9 miliarda złotych zysku netto - i to, co najważniejsze dla giełdy i inwestorów, czyli generowana gotówka. Z działalności operacyjnej wygenerowaliśmy największą gotówkę od pięciu lat, choć otoczenie makroekonomiczne jest wyraźnie słabsze - powiedział.

"Energa sama się nie przejęła"

Na uwagę, że gotówki jest więcej, bo przejęto Energę i to ona dostarcza dużą jej część, Obajtek podkreślił: - Energa sama się nie przejęła i nie dostałem jej w prezencie, ktoś musiał podjąć tę decyzję i zrealizować proces.

Podkreślił, że sukcesy to zasługa całego zarządu i współpracowników. - W ubiegłym roku podjęliśmy bardzo odważną decyzję w sprawie dużego zakupu uprawnień do emisji CO2, który zabezpieczył te prawa do połowy 2023 roku. Kupiliśmy je za 24 euro za tonę, a dzisiaj ich cena to 48 euro. Tylko na wycenie tego kontraktu wygenerowaliśmy teraz prawie 600 milionów złotych EBITDA LIFO - wskazał.

"Biznes robi się na dywersyfikacji"

Dodał, że "biznes robi się na dywersyfikacji, która daje stabilność". - Jeśli chcę inwestować w farmy wiatrowe na morzu i na lądzie, elektrownie gazowe czy segment petrochemiczny, to muszę mieć do tego fundament. Celem jest, by każdy segment - rafineryjny, petrochemiczny, energetyczny, detaliczny - miał stabilny poziom EBITDA - powiedział.

Dodał, że w tym kwartale podpisana zostanie umowa z wykonawcą na rozbudowę kompleksu olefin w Płocku. - To będzie największa inwestycja w historii petrochemii w Polsce. W tym roku podpiszemy też umowę w sprawie instalacji fenolu - poinformował. Dodał, że za kilka tygodni planowane jest również podpisanie umowy z wykonawcą budowy elektrowni gazowej w Ostrołęce. Z kolei w rafinerii realizowane są procesy inwestycyjne, modernizacje i remonty.

Zakup Polska Press przez Orlen

7 grudnia 2020 roku Orlen podpisał umowę na nabycie od HKM GmbH, właściciela Polska Press, 100 proc. udziałów w spółce. Na początku lutego zgodę na zakup Polska Press przez Orlen wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według UOKiK transakcja nie zagrażała konkurencji na żadnym z badanych rynków.

W połowie marca Rzecznik Praw Obywatelskich skierował bezpośrednio do sądu wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, w tym zakaz wykonywania przez PKN Orlen praw udziałowych w Polska Press. 8 kwietnia 2021 roku Sąd Okręgowy wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji Prezesa UOKiK do czasu rozstrzygnięcia przez sąd odwołania złożonego przez RPO.

- Myśmy Polska Press przejęli zgodnie z ładem korporacyjnym, przejęliśmy zgodnie z ostateczną decyzją prezesa UOKiK i wpinamy ją w całe zarządzanie segmentowe. Trudno wstrzymać to, co już zostało zrealizowane, my mamy już nabyte te udziały. Musimy wykonywać prawo udziału, bo gdybyśmy nie wykonywali, działalibyśmy na szkodę całego Orlenu - tak decyzję sądu komentował w połowie kwietnia prezes Daniel Obajtek w Radiu Maryja.

Wydawnictwo posiada około 20 dzienników regionalnych

Polska Press jest jedną z największych grup wydawniczych w Polsce, posiadającą około 20 dzienników regionalnych, prawie 120 tygodników lokalnych oraz prasę bezpłatną. Sprzedaje powierzchnię reklamową w prasie i internecie oraz świadczy usługi poligraficzne. Do grupy należą drukarnie oraz witryny online.

Przedstawiciele koncernu energetycznego przekonywali, że "transakcja nabycia Polska Press wpisuje się w strategiczne plany PKN Orlen w zakresie wzmacniania sprzedaży detalicznej, w tym pozapaliwowej". "Poprzez przejęcie Polska Press Koncern uzyskał m.in. dostęp do 17,4 milionów użytkowników internetu i możliwość pozyskania nowych klientów, optymalizacji ponoszonych kosztów marketingowych oraz rozbudowy narzędzi big data w ramach Grupy" - wskazano.

Zmiany w Polska Press

Autor:kris/ToL

Źródło: PAP, TVN24, Wirtualne Media