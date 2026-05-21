Prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w USA
Rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prok. Anna Marszałek poinformowała, że Marcin P. został zatrzymany we wtorek "w ramach wdrożenia procedury ekstradycyjnej".
- Obecnie Prokuratura Regionalna w Poznaniu oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym - podała rzeczniczka.
Prezes Cinkciarza.pl zatrzymany dzięki "łowcom cieni"
Wcześniej CBŚP podało informację o zatrzymaniu Marcina P., prezesa wymiany walut Cinkciarz.pl, w serwisie X.
"Dzięki zaangażowaniu 'łowców cieni' z CBŚ Policji, policjantów z Biura Kryminalnego KG i Prokuratury Regionalnej w Poznaniu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej zatrzymany został mężczyzna poszukiwany Czerwoną Notą Interpolu, Europejskim Nakazem Aresztowania i krajowymi listami gończymi" - przekazało CBŚ w serwisie X.
Jak dodano, "był on ścigany w związku z podejrzeniem popełnienia oszustw na ogromną skalę i prania pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu, w ramach działalności jednej z firm walutowych z województwa lubuskiego".
Oszustwo na ogromną skalę
Od października ub.r. poznańska prokuratura regionalna prowadzi postępowanie karne dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut Cinkciarz.pl. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy.
Prokuratura szacuje, że klienci internetowego kantoru, któremu szefował, stracili łącznie ponad 125 milionów złotych.