Prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w USA

22.10.2024 Zielona Gora , ulica Sienkiewicza . Dzialka ktora firma Cinkciarz.pl wynajmowala na parking
Prezes serwisu Cinkciarz.pl zatrzymany w USA
Prezes serwisu wymiany walut Cinkciarz.pl Marcin P. został zatrzymany w USA - przekazało Centralne Biuro Śledcze Policji. Był on poszukiwany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania i krajowymi listami gończymi za oszustwo i pranie pieniędzy.

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prok. Anna Marszałek poinformowała, że Marcin P. został zatrzymany we wtorek "w ramach wdrożenia procedury ekstradycyjnej".

- Obecnie Prokuratura Regionalna w Poznaniu oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym - podała rzeczniczka.

Prezes Cinkciarza.pl zatrzymany dzięki "łowcom cieni"

"Dzięki zaangażowaniu 'łowców cieni' z CBŚ Policji, policjantów z Biura Kryminalnego KG i Prokuratury Regionalnej w Poznaniu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej zatrzymany został mężczyzna poszukiwany Czerwoną Notą Interpolu, Europejskim Nakazem Aresztowania i krajowymi listami gończymi" - przekazało CBŚ w serwisie X.

Jak dodano, "był on ścigany w związku z podejrzeniem popełnienia oszustw na ogromną skalę i prania pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu, w ramach działalności jednej z firm walutowych z województwa lubuskiego".

Oszustwo na ogromną skalę

Od października ub.r. poznańska prokuratura regionalna prowadzi postępowanie karne dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut Cinkciarz.pl. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy.

Upadłość znanej spółki. Zgłosiły się tysiące klientów
Upadłość znanej spółki. Zgłosiły się tysiące klientów

Prokuratura szacuje, że klienci internetowego kantoru, któremu szefował, stracili łącznie ponad 125 milionów złotych.

Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
