Prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w USA

Prezes serwisu Cinkciarz.pl zatrzymany w USA Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Władysław Czulak / Agencja Wyborcza.pl

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prok. Anna Marszałek poinformowała, że Marcin P. został zatrzymany we wtorek "w ramach wdrożenia procedury ekstradycyjnej".

- Obecnie Prokuratura Regionalna w Poznaniu oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym - podała rzeczniczka.

Prezes Cinkciarza.pl zatrzymany dzięki "łowcom cieni"

Wcześniej CBŚP podało informację o zatrzymaniu Marcina P., prezesa wymiany walut Cinkciarz.pl, w serwisie X.

"Dzięki zaangażowaniu 'łowców cieni' z CBŚ Policji, policjantów z Biura Kryminalnego KG i Prokuratury Regionalnej w Poznaniu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej zatrzymany został mężczyzna poszukiwany Czerwoną Notą Interpolu, Europejskim Nakazem Aresztowania i krajowymi listami gończymi" - przekazało CBŚ w serwisie X.

Jak dodano, "był on ścigany w związku z podejrzeniem popełnienia oszustw na ogromną skalę i prania pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu, w ramach działalności jednej z firm walutowych z województwa lubuskiego".

— Centralne Biuro Śledcze Policji (@CBSPolicji) May 21, 2026

Oszustwo na ogromną skalę

Od października ub.r. poznańska prokuratura regionalna prowadzi postępowanie karne dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut Cinkciarz.pl. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy.

22.10.2024 Zielona Gora, ulica Sienkiewicza. Działka, którą firma Cinkciarz.pl wynajmowała na parking Źródło zdjęcia: Władysław Czulak / Agencja Wyborcza.pl

Prokuratura szacuje, że klienci internetowego kantoru, któremu szefował, stracili łącznie ponad 125 milionów złotych.

