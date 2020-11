Grupa Lotos szuka prezesa. Podano wymagania

Do 3 grudnia mogą zgłaszać się kandydaci na prezesa Grupy Lotos. Rada nadzorcza spółki ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na to stanowisko.

Wymagania

Kandydaci ubiegający się o to stanowisko powinni m.in. posiadać wykształcenie wyższe, także uzyskane za granicą, ale uznane w Rzeczypospolitej Polskiej; co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę; co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych.