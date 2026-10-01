Z kraju Prezes i członkowie zarządu PKP Cargo złożyli rezygnację Oprac. Alicja Skiba |

"Niech protestują. Może to coś zmieni" - mówią pasażerowie na dworcu Szczecin Główny Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Jakub Kaczmarczyk/PAP

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Paweł Miłek pełnił funkcję wiceprezesa i członka zarządu ds. restrukturyzacji, Michał Łotoszyński był zaś członkiem zarządu ds. finansowych.

Jednocześnie w czwartek rada nadzorcza spółki oddelegowała Monikę Starecką, członkinię rady nadzorczej, do czasowego, tj. od 2 października 2026 roku do 31 grudnia 2026 roku, wykonywania czynności prezesa zarządu PKP Cargo.

Komunikat PKP Cargo

Firma zapewniła w komunikacie, że zmiany personalne nie wpływają na kierunek prowadzonej restrukturyzacji ani bieżącą działalność operacyjną PKP Cargo. "Spółka kontynuuje realizację przewozów, obsługę klientów oraz prowadzi działania przewidziane w zatwierdzonym Planie Restrukturyzacyjnym. Równolegle prowadzone są dalsze prace nad propozycjami układowymi oraz rozmowy z wierzycielami, których celem jest wypracowanie porozumienia umożliwiającego zakończenie postępowania sanacyjnego" - dodała. Cytowana w informacji prasowej Starecka podkreśliła, że priorytetem jest zapewnienie ciągłości działalności PKP Cargo oraz sprawne doprowadzenie procesu restrukturyzacji do końca. "Będę ściśle współpracować z zarządcą oraz radą nadzorczą, aby wypracować porozumienie z wierzycielami, zakończyć postępowanie sanacyjne i stworzyć solidne podstawy dla dalszego rozwoju PKP Cargo. Wierzę, że dzięki dotychczasowym efektom działań naprawczych oraz zaangażowaniu całego zespołu możemy przywrócić spółkę na trwałą ścieżkę wzrostu i umocnić jej pozycję na zmieniającym się rynku kolejowych przewozów towarowych" - dodała.

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Porozumienia PKP z wierzycielami

Spółka poinformowała, że decyzja o rezygnacji zarządu jest związana z wydanym przez sąd postanowieniem z dnia 29 września 2026 o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie przez PKP Cargo zarządu nad całością jego przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu.

W następstwie postanowienia sądu zarząd nad przedsiębiorstwem spółki, obejmujący również czynności zwykłego zarządu, wykonuje dotychczasowy zarządca masy sanacyjnej Paweł Głodek. W sprawach dotyczących masy sanacyjnej zarządca dokonuje czynności w imieniu własnym na rachunek spółki.

W czerwcu spółka PKP Cargo informowała o przyjęciu zaktualizowanych propozycji układowych dla wierzycieli, obejmujących wierzytelności o łącznej wartości blisko 2,96 mld zł. W połowie września spółka złożyła jednak do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy kolejne zmienione propozycje układowe, które miały być efektem uzgodnień prowadzonych m.in. z wierzycielami.

Po wydaniu we wtorek decyzji przez sąd, zarząd PKP Cargo tłumaczył, że podjął "wszystkie możliwe kroki", by osiągnąć porozumienie z największymi wierzycielami, w tym EBI i Polskimi Liniami Kolejowymi. "Ich oczekiwania były jednak nierealne i nie do pogodzenia z interesem spółki, na straży którego stać musi zarząd" - wskazano.

W ocenie zarządu trudne do spełnienia oczekiwania części wierzycieli i wynikające z nich prace nad kolejnymi wersjami propozycji układowych przyczyniły się do wydłużenia procesu.

Zarządca masy sanacyjnej PKP Cargo informował wówczas, że spółka kontynuuje działalność przewozową i obsługę klientów, a przejęcie bieżącego zarządzania będzie prowadzone "równolegle do codziennej pracy przedsiębiorstwa i realizacji działań sanacyjnych".

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Powołanie w lutym

Zbigniew Prus pełnił funkcję prezesa zaledwie od 2 lutego 2026 r. Wcześniej był szefem PKP Cargo Service oraz pełnomocnikiem zarządu ds. operacyjnych w PKP Cargo. W przeszłości pełnił inne funkcje w PKP Cargo, zasiadał też w zarządach spółek zależnych. Z transportem kolejowym Prus jest związany od 30 lat.

22 grudnia 2025 r. rada nadzorcza spółki odwołała poprzednią prezes Agnieszkę Wasilewską-Semail bez podania przyczyn.