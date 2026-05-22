Tysiące poszkodowanych, milionowe straty. Prezes Cinkciarz.pl aresztowany

Zatrzymanie prezesa Cinkciarz.pl. Prok. Anna Marszałek o szczegółach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Wladyslaw Czulak / Agencja Wyborcza.pl
Amerykański sąd aresztował Marcina P., prezesa serwisu Cinkciarz.pl. - przekazała poznańska prokuratura. Podejrzany o poważne przestępstwa finansowe został we wtorek zatrzymany w USA, był wcześniej poszukiwany notą Interpolu. Według śledczych ponad pięć tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych.

Zastępca Prokuratora Regionalnego w Poznaniu prok. Adrian Lewandowski powiedział w piątek PAP, że śledczy otrzymali informację o aresztowaniu Marcina P. za pośrednictwem Eurojust, czyli Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych.

- Podejrzany Marcin P. stanął przed sądem, który zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie - powiedział prok. Lewandowski.

Podejrzanego aresztował sąd federalny w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych Okręgu Missouri. Prok. Lewandowski wyjaśnił, że procedura ekstradycyjna Marcina P. będzie dalej prowadzona, a polscy śledczy czekają na dalsze decyzje amerykańskich organów w tej sprawie.

Jak ustalił w czwartek dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński, Marcin P. został zatrzymany na terenie stanu Missouri.

Policjanci z Centalnego Biura Śledczego szukali jego tropów od końca ubiegłego roku. Według informacji dziennikarza, Marcin P. "ostatnio chciał się zaciągnąć do armii USA". - Prawdopodobnie licząc później na ułatwienia w uzyskaniu obywatelstwa, co utrudniłoby o ile nie umożliwiłoby jego ekstradycję - powiedziała Zielińskiemu jedna z osób zaangażowanych w sprawę. 

Polscy "łowcy cieni" pracowali przy tej sprawie z funkcjonariuszami z FBI oraz US Marshals, która jest agencją wyspecjalizowaną w poszukiwaniu ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości zbiegów. 

Czerwona nota Interpolu

Poznańska prokuratura regionalna od października 2024 r. prowadzi postępowanie dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut Cinkciarz.pl. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. Według aktualnych szacunków, łączna kwota szkód, jakie ponieśli klienci Cinkciarza.pl przekracza 185 mln zł. Jak dotąd śledczy uznali, iż poszkodowanych zostało ponad 5 tys. osób korzystających z serwisu, jednak liczba złożonych do prokuratury w tej sprawie zawiadomień jest większa. W marcu 2025 r. prokuratorzy zdecydowali o przedstawieniu zarzutów, m.in. oszustwa, prezesowi zarządu Cinkciarz.pl sp. z o.o. Marcinowi P., ale mężczyzna przebywał poza granicami kraju. W październiku Interpol wydał w jego sprawie czerwoną notę poszukiwawczą.

Zorganizowana grupa przestępcza

Do tej pory w związku ze sprawą serwisu wymiany walut przedstawiono zarzuty łącznie siedmiu osobom, w tym m.in. byłym członkom zarządu spółek Cinkciarz.pl i Conotoxia sp. z o.o. Podejrzani odpowiedzą m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa lub pomocnictwo, a także tzw. pranie brudnych pieniędzy.

Na początku października 2024 r. Komisja Nadzoru Finansowego informowała, że prowadzi czynności po skargach klientów na realizację usług wymiany walut przez internetowy kantor Cinkciarz.pl. UOKiK przekazał z kolei, że otrzymał 13 skarg na opóźnienia w realizacji wymiany walut i przekazów pieniężnych. Klienci mieli być informowani o usterce, która powinna zostać naprawiona do końca października.

Dzień później KNF cofnęła zezwolenie na świadczenie usług płatniczych spółce Conotoxia działającej przez agentów Cinkciarz.pl i Cinkciarz.pl Marketing. W październiku, po zawiadomieniu złożonym przez KNF, poznańska prokuratura regionalna wszczęła śledztwo w sprawie oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut. Podejrzanym w tej sprawie, w tym Marcinowi P., grozi kara do 25 lat więzienia.

pc
Źródło: PAP
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
