Szef informatycznego giganta wskazał swojego następcę

- W przyszłości zastąpi mnie Rafał Kozłowski, mój wychowanek, który jest świetnie przygotowany do tej roli i pracuje z nami od kilkunastu lat. Ma odpowiednie doświadczenie i zna dobrze naszą grupę - zdradził Adam Góral.

Rafał Kozłowski od grudnia 2020 roku jest prezesem Asseco Enterprise Solutions. Od 2012 do marca 2021 roku był wiceprezesem i dyrektorem finansowym Asseco Poland.

"Ten rok może być jednym z najlepszych w naszej historii"

Adam Góral przekazał także w piątek, Grupa Asseco może zanotować na koniec 2023 roku jeden z najwyższych wyników netto w swojej historii. - Ten rok może być jednym z najlepszych w naszej historii, oceniam go niezwykle wysoko, biorąc pod uwagę warunki rynkowe, ale to nie będzie rok rekordowy – powiedział Adam Góral.

W 2022 roku zysk netto grupy Asseco zbliżył się do 500 mln zł, ale - jak zaznacza wiceprezes Asseco Karolina Rzońca-Bajorek – na jego wysokość miały wpływ różnice kursowe i transakcje jednorazowe. - W tym roku kursy walutowe działają w drugą stronę, mamy też dług, który będzie generował koszty odsetkowe w wysokości 25-30 mln zł kwartalnie, nie ma zdarzeń jednorazowych – powiedziała Rzońca-Bajorek.

Po trzech kwartałach 2023 roku Asseco ma 12,61 mld zł (spadek rdr o 1 proc.) przychodów. Sprzedaż oprogramowania i usług własnych zanotowała wzrost o 1 proc. do 9,98 mld zł. EBITDA non-IFRS spadła o 1 proc., do 1,89 mld zł, a zysk netto non-IFRS spadł o 6 proc. do 384 mln zł.