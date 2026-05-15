Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu zrezygnował ze stanowiska

Bartłomiej Babuśka
Ekonomista Daron Acemoglu o rozwoju Polski
Bartłomiej Babuśka zrezygnował ze stanowiska prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Bartłomiej Babuśka objął stanowisko prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu 27 sierpnia 2025 r. w wyniku przeprowadzonego konkursu. Od 28 lipca ub.r. pełnił obowiązki prezesa po tym, jak wcześniejszy szef Agencji Wojciech Balczun objął funkcję ministra aktywów państwowych.

W piątek Rada ds. Współpracy z Ukrainą poinformowała na X, że Polska zgłosiła Bartłomieja Babuśkę na "członka Business Advisory Council, kluczowego ciała doradczego Ukraine Donor Platform skupiającej największych darczyńców Ukrainy".

W komunikacie zaznaczono, że za jego kadencji dokonana została profesjonalizacja kadr zarówno w samej agencji, jak i całej grupie kapitałowej. "Prezes skutecznie przeprowadzał procesy restrukturyzacyjne, w tym w Grupie Przemysłowej Baltic, która pod jego nadzorem opracowała nową strategię biznesową prowadzącą spółkę na ścieżkę rentowności" - czytamy w oświadczeniu.

ARP podkreśliła również, że Bartłomiej Babuśka koordynował kluczowe projekty, m.in. w obszarze infrastruktury światłowodowej Hawe Telecom oraz rozbudowy Euroterminalu Sławków, mającej na celu podwojenie jego przepustowości. Dzięki jego działaniom aktywa po dawnym Rafako S.A. odzyskują potencjał produkcyjny.

"Bartłomiej Babuśka dokończył porządkowanie procesów w Grupie Kapitałowej ARP oraz prowadził odważny dialog międzyrządowy dotyczący udziału polskich przedsiębiorstw w dużych projektach infrastrukturalnych podczas odbudowy Ukrainy. Dbał o komercyjny wymiar najbardziej dochodowych spółek z portfela ARP S.A. oraz utworzył departament współpracy międzynarodowej, który w kilka miesięcy doprowadził do kooperacji firm z GK ARP z partnerami z Arabii Saudyjskiej, Maroka i Turcji. Wspierał działania związane z bezpieczeństwem energetycznym państwa" - dodano w komunikacie.

Jak zaznaczono, pod kierownictwem Bartłomieja Babuśki Agencja podejmowała konkretne działania na rzecz odbudowy Ukrainy, m.in. współorganizując Pre-URC w Rzeszowie dla sektora zbrojeniowego i dual-use.

Agencja Rozwoju Przemysłu wspiera rozwój polskich firm, finansując inwestycje i pomagając w procesach restrukturyzacyjnych. ARP ma aktywa w 76 spółkach, z tego w 51 z nich - pakiety większościowe (spółki te wchodzą w skład Grupy ARP). Główne branże, w których działają spółki z Grupy ARP, to: stoczniowa, kolejowa, metalowa, wydobywcza, odlewnicza, opakowaniowa, tekstylna, turystyczna, modernizacji i budowy maszyn. ARP sprawuje także nadzór nad 89 spółkami z udziałem Skarbu Państwa. 

pc

Źródło: PAP
Bartłomiej Ciepielewski
