Jaki prezent z okazji pierwszej komunii świętej?

Jaki prezent kupić z okazji pierwszej komunii świętej? Takie pytanie zadaje sobie teraz wielu Polaków. Przedstawiamy kilka pomysłów dla osób, które jeszcze nie wiedzą, co kupić.

Kiedyś prezenty z okazji pierwszej komunii świętej były skromne, o znaczeniu symbolicznym. Medalik, krzyżyk na łańcuszku czy też egzemplarz Pisma Świętego. Oczywiście te upominki wciąż są obecne, ale wraz rosnącymi zarobkami Polaków pojawiło się wiele nowych. W latach 90. XX wieku królowały rowery, potem konsole do gier, komputery czy nawet quady.

Z czasem komercjalizacja tego aspektu święta spowodowała, że prezenty stawały się coraz bardziej kosztowne. Jednocześnie dorosłym ciężko czasem nadążyć za tym, co lubią dzieci i to nawet, jeśli sami są rodzicami, a co dopiero mówić o nieco dalszym krewnym. Dlatego podpowiadamy, co jest obecnie na topie, chociaż jednocześnie warto podkreślić, że prezent jest sprawą indywidualną i jeśli mamy taką możliwość, spróbujmy wcześniej dowiedzieć się od samego zainteresowanego, co może mu sprawić przyjemność. Ma to też ten plus, że pozwoli uniknąć sytuacji, kiedy kupimy przedmiot, który młody człowiek już ma.

Oczywiście zawsze możemy ofiarować gotówkę w kopercie, co jest popularną opcją, bo trudniej w tym momencie o rozczarowanie, ale jeśli chcemy stworzyć wspomnienie związane z tą chwilą, to warto zdecydować się na inną opcję.

Tradycyjne prezenty na pierwszą komunię świętą

Wspomniane symboliczne prezenty o wymiarze religijnym w postaci medalika, różańca czy Biblii wciąż są obecne wśród typowych podarków z okazji pierwszej komunii świętej.

Jednak ich ofiarowanie najlepiej pozostawić bliskim, np. rodzicom, rodzicom chrzestnym czy też dziadkom. Ewentualnie uzgodnić ten fakt z rodzicami.

Konsola do gier

Jeśli dziecko lubi grać w gry, i oczywiście nas na to stać, to warto rozważyć zakup konsoli do gier. Od razu trzeba dodać, że wydatek w takiej sytuacji będzie duży. Na konsoli dziecko będzie mogło grać na niej samo, a także z rodzeństwem, jak i rodzicami. Mnóstwo jest obecnie gier familijnych, które zapewnią rozrywkę nie tylko najmłodszym.

Obecnie na rynku są trzy główne systemy:

PlayStation 5 - której premiera odbyła się wprawdzie w 2020 r., ale zastój pandemiczny spowodował, że na początku była bardzo słabo dostępna. Konsola PlayStation 5 sprzedawana jest w dwóch edycjach: standardowej i cyfrowej (Digital Edition). Tylko standardowa edycja posiada napęd na płyty. Z jednej strony dzieci lubią kolekcjonować fizyczne wydania gier, więc mógłby być to w teorii lepszy wybór, ale z drugiej może być ona nieco trudniej dostępna, a przy tym nieco droższa.

Xbox Series S/X - czyli konsola od Microsoftu, drugiego dużego gracza na tym rynku. Generalnie jest nieco tańsza niż sprzęt od Sony. S i X to oznaczenia modeli, bowiem ten sprzęt też jest dostępny w dwóch wariantach. Przy czym X ma nieco wydajniejsze podzespoły, co niestety przekłada się na wyższą cenę tego modelu.

Nintendo Switch - to sprzęt wypuszczony przez japońską firmę Nintendo kilka lat temu i wciąż cieszący się ogromną popularnością i może być dobrym pomysłem na prezent z okazji pierwszej komunii świętej. Ma tę przewagę nad wymienionymi wyżej urządzeniami, że może być zarówno sprzętem mobilnym, jak i stacjonarnym dzięki stacji dokującej. Tu również jest duży wybór gier, także rodzinnych.

Sprzęt sportowy

Jeśli nie chcemy zachęcać dziecka do siedzenia przed ekranem i uważamy, że przydałoby mu się trochę ruchu, to dobrym rozwiązaniem będzie postawienie na sprzęt sportowy jako prezent komunijny. Wybór pod tym względem jest przeogromny.

Wspólny wypad na rower z przyjaciółmi to nieodzowna część wiosny i lata. Mamy duży wybór modeli, zarówno bardziej miejskich, jak i do zdobywania terenów zielonych. Warto tu postawić na model docenianych marek, które wykonywane są z użyciem materiałów wysokiej jakości. Zamiast roweru mogą być oczywiście także rolki, worek treningowy, czy jeśli np. dziecko lubi grać w piłkę nożną, to lepsze buty. Jeśli dziecko mieszka w domu z ogródkiem, to możemy postawić na trampolinę do zabawy.

Nieco mniej prozdrowotnym, ale bardzo popularnym, rozwiązaniem będzie hulajnoga elektryczna. Nie są wprawdzie tak uniwersalne jak rower, nadają się przede wszystkim do jazdy w mieście i mają ograniczony zasięg z powodu mocy akumulatora (30-50 km).

Sprzęt elektroniczny

Pierwszą komunię można potraktować też jako symboliczny moment, jeśli chodzi o dorastanie dziecka. Smartfony towarzyszą nam od dawna, dzieci zapewne mają z nimi do czynienia jako gadżetem rodziców, być może nawet niektóre w tym wieku mają już własne. Jeśli nie, to może być dobry pomysł, by takie urządzenie sprezentować. Jeśli zaś ma, to może być okazja na zakup lepszego modelu.

Warto przy tym wziąć pod uwagę fakt, że sprzęt elektroniczny jak smartfon czy tablet potrafi być delikatny, chociaż czasy gdy po jednym upadku ekran rozpadał się w drobny mak już dawno minęły, to wciąż warto go dodatkowo zabezpieczyć. Np. za pomocą szkła ochronnego.

Podobnie smartwatch, który dzięki dodatkowym funkcjom, np. monitorowania funkcji snu czy tętna, może być dobrym rozwiązaniem dla sportowca. Jeśli zaś wybierzemy taki, który umożliwia śledzenie za pomocą GPS, to ta opcja może zapewnić nam większe poczucie bezpieczeństwa.

Pierwsza komunia bywa okazją do zakupu pierwszego laptopa. Taki przeznaczony do gier - gamingowy - będzie dość drogi, jednak na rynku znaleźć można także tańsze modele, które w zupełności powinny wystarczyć do podstawowych zadań.

Część dzieci może ucieszyć czytnik książek elektronicznych, czyli ebooków. Zaletą takiego rozwiązania jest łatwiejszy dostęp do dziesiątków tysięcy pozycji niż w przypadku tradycyjnych księgarń.

Prezent na pierwszą komunię. Wsłuchajmy się w potrzeby dziecka

W dniu pierwszej komunii świętej dziecko, jego potrzeby, pasje i zainteresowania powinny być najważniejsze. Możemy spróbować przy okazji pierwszej komunii świętej spróbować pokazać mu inne sposoby na spędzanie wolnego czasu, np. zainteresować go nauką, sportem czy czytaniem.

W tym kontekście może warto rozważyć ciekawą grę planszową, aparat fotograficzny, teleskop, instrument muzyczny czy dron.

Jednocześnie nie ma co uszczęśliwiać kogoś na siłę. Na przykład biżuteria dla dziewczynki, która w ogóle nią się nie interesuje, będzie tylko leżała w szufladzie. Jeśli wiemy, że jego lub jej wielką pasją są np. klocki Lego, to pójdźmy w tym kierunku zamiast kupować rolki, z których nie skorzysta, bo woli rozwijać swoją wyobraźnię i pasję budowania.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:JW/ToL

Źródło: TVN24 Biznes