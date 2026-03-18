Premier Tusk: to pokazuje jak nierozłączne ze sobą są dwie kwestie

Tusk: to pokazuje, jak nierozłączne ze sobą są dwie kwestie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Wojna w Ukrainie, wojna na Bliskim Wschodzie, bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości, bardziej niż jakiekolwiek inne konflikty zbrojne, pokazują, jak kluczowe dla bezpieczeństwa narodów i państw są energia, bezpieczne dostawy, racjonalne ceny - mówił szef rządu w odbywającej się w Gdańsku konferencji "Power Connect".

Podkreślił, że obecnie "bezpieczeństwo i energia znaczą praktycznie to samo".

- Dramat, jaki przeżywała Ukraina tej zimy, poprzedniej zimy, koncentracja ataków agresora na infrastrukturze energetycznej (...), sytuacja w Cieśninie Ormuz i dramatyczne wahania na światowych rynkach energii - to pokazuje, jak nierozłączne ze sobą są dwie kwestie: bezpieczeństwa i energii - mówił Tusk.

Premier: bilion złotych w energetykę

Premier zaznaczył także, że "Polska to dzisiaj największy w Europie plac energetycznej budowy", "ponieważ mamy wiele lat do nadrobienia.

- Tu w Gdańsku dobrze pamiętamy pierwszą nieudaną przygodę z oczywistych względów nieudaną z energetyką jądrową, jaką był Żarnowiec. Dzisiaj cieszymy się, że marzenie o energetyce jądrowej tu w Polsce realizuje się właściwie w tym samym miejscu. Też w okolicy Żarnowca powstaje druga największa w Europie, drugi największy w Europie magazyn energii, ten bateryjny - stwierdził Tusk.

Zaznaczył, że "Polska zainwestuje jeden bilion złotych w ciągu najbliższej dekady w energetykę, w infrastrukturę, w linie przesyłowe, w elektrownie".

Szef rządu sprecyzował, że ponad 220 mld zł ma zostać przeznaczonych na źródła odnawialne i magazyny energii, 234 mld zł - na dystrybucję, a 160 mld zł na energetykę jądrową.

- Nie ma takiego drugiego kraju w Europie, który tak intensywnie, tak szybko zmieniałby swój sektor energetyczny - podkreślił premier.

Tusk: Polska staje się niekwestionowanym mocarstwem

- Niedaleko stąd budujemy elektrownię jądrową, która będzie wspólnym dziełem, wspólnym owocem, amerykańskich partnerów, kanadyjskich partnerów, polskich firm, europejskich pieniędzy. Tak, to wszystko co dzieje się dzisiaj w Polsce. To gigantyczne inwestycje w nasze bezpieczeństwo energetyczne - powiedział szef rządu.

W ocenie premiera, to przykład jak ważne w czasach napięć międzynarodowych jest utrzymanie jedności całego świata Zachodu.

- Nie byłoby bezpiecznej Polski, nie byłoby bezpiecznej Europy, nie byłoby bezpiecznej Ameryki, gdyby nie całe pokolenia polityków i obywateli, którzy w sposób zdeterminowany przez dziesięciolecia, nauczeni doświadczeniem dwóch straszliwych wojen, nie troszczyli się w sposób niezwykle konsekwentny o to coś, co nazywamy Wspólnotą Zachodu. Dzisiaj ta Wspólnota Zachodu musi wspólnie walczyć o bezpieczeństwo energetyczne swoich obywateli - podkreślił Tusk

Premier przekonywał, że Polska musi zapewnić sobie dostęp do taniej energii.

- Mamy uzasadnione ambicje. Polska staje się niekwestionowanym przez nikogo mocarstwem gospodarki, a do tego potrzebna jest dostępna i możliwie tania energia. Ale jesteśmy także największym placem budowy energetycznej, ponieważ mamy wiele lat do nadrobienia. Cieszymy się, że marzenie o energetyce jądrowej tu w Polsce realizuje się właściwie w tym samym miejscu. W okolicy Żarnowca powstaje drugi największy w Europie magazyn energii bateryjny. (...) Powstają jedne z największych w Europie farm wiatrowych offshore na morzu. To tu będziemy inwestowali miliardy złotych w nowoczesne sieci przesyłowe. Tu rozbudowujemy Naftoport - powiedział Tusk.

Premier o "twardym manifeście" Polski

Szef rządu zauważył, że w Europie, w tym w Polsce toczy się debata nt. cen energii i tego, w jaki sposób przyjąć "mądrzejsze, bardziej elastyczne, bardziej dostosowane do realiów każdego z państw, nakierowane na konkurencyjność, a mniej na ideologiczne wizje" prawo europejskie i reguły.

Poinformował, że razem z grupą państw wystosował list do Komisji Europejskiej, by możliwa była kontynuacja darmowych uprawnień do emisji CO2 dla przemysłu, w tym przemysłu polskiego. Doprecyzował, że jest to "twardy manifest" Polski, Włoch, Belgii, Austrii, Bułgarii, Słowacji, Grecji i innych państw, które są skłonne poprzeć to żądanie.

Premier podkreślił, że będzie się też starał przekonywać europejskich partnerów do zmiany filozofii dotyczącej polityki energetycznej i klimatycznej, aby każde państwo członkowskie mogło liczyć na specyficzne podejście, które uwzględnia jego specyfikę.

Opracowała Paulina Karpińska/kris