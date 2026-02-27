Premier przedłużył obowiązywanie stopni alarmowych

Donald Tusk o programie SAFE Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Premier podpisał zarządzenia przedłużające do 31 maja 2026 r. obowiązywanie stopni alarmowych: 2. stopnia BRAVO i 2. stopnia BRAVO-CRP w całym kraju oraz 2. stopnia BRAVO dla polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami RP i 3. stopnia CHARLIE na części linii kolejowych - poinformowało RCB.

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 194) podpisał zarządzenia:



▪️nr 15 z dnia 26 lutego 2026 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO)… pic.twitter.com/bGe9qYBROt — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) February 27, 2026 Rozwiń

Reakcja na akcje sabotażowe

W komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa poinformowano, że premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja tego roku przedłużają obowiązywanie czterech stopni alarmowych.

Przedłużone zostały 2. stopień zagrożenia BRAVO oraz 2. stopień zagrożenia BRAVO-CRP, które obowiązują na terytorium całego kraju, oraz 2. stopień zagrożenia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzeniem premiera przedłużone zostało również obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA i PKP Linię Hutniczą Szerokotorową Sp. z o.o.

Ostatni ze stopni alarmowych został wprowadzony po akcjach sabotażu na polskiej kolei w listopadzie ubiegłego roku. Stopień alarmowy CHARLIE - trzeci w czterostopniowej rosnącej skali - jest jak do tej pory najwyższym w Polsce. Oznacza m.in. wprowadzenie dyżurów, w tym osób odpowiedzialnych za procedury w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Stopień alarmowy BRAVO

BRAVO-CRP jest drugim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności - wyjaśniło RCB.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki - minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.

OGLĄDAJ: "To inwestycja w nasze codzienne bezpieczeństwo"

Opracował Wiktor Knowski/ams