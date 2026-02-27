Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Premier przedłużył obowiązywanie stopni alarmowych

Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Donald Tusk o programie SAFE
Źródło: TVN24
Obowiązywanie czterech stopni alarmowych dotyczących między innymi polskiej infrastruktury energetycznej i linii kolejowych zostaje przedłużone do 31 maja - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Premier podpisał zarządzenia przedłużające do 31 maja 2026 r. obowiązywanie stopni alarmowych: 2. stopnia BRAVO i 2. stopnia BRAVO-CRP w całym kraju oraz 2. stopnia BRAVO dla polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami RP i 3. stopnia CHARLIE na części linii kolejowych - poinformowało RCB.

Reakcja na akcje sabotażowe

W komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa poinformowano, że premier Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 maja tego roku przedłużają obowiązywanie czterech stopni alarmowych.

Przedłużone zostały 2. stopień zagrożenia BRAVO oraz 2. stopień zagrożenia BRAVO-CRP, które obowiązują na terytorium całego kraju, oraz 2. stopień zagrożenia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzeniem premiera przedłużone zostało również obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA i PKP Linię Hutniczą Szerokotorową Sp. z o.o.

Ostatni ze stopni alarmowych został wprowadzony po akcjach sabotażu na polskiej kolei w listopadzie ubiegłego roku. Stopień alarmowy CHARLIE - trzeci w czterostopniowej rosnącej skali - jest jak do tej pory najwyższym w Polsce. Oznacza m.in. wprowadzenie dyżurów, w tym osób odpowiedzialnych za procedury w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sikorski o umowie z Mercosur: rząd swoje zobowiązanie wykonał

Sikorski o umowie z Mercosur: rząd swoje zobowiązanie wykonał

Dlaczego te dwa państwa coraz jawniej chcą rozbić Unię Europejską?

Dlaczego te dwa państwa coraz jawniej chcą rozbić Unię Europejską?

Maciej Michałek

Stopień alarmowy BRAVO

BRAVO-CRP jest drugim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności - wyjaśniło RCB.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki - minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.

OGLĄDAJ: "To inwestycja w nasze codzienne bezpieczeństwo"
Konferencja SAFE

"To inwestycja w nasze codzienne bezpieczeństwo"
NA ŻYWO

Konferencja SAFE
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Donald TuskRządowe Centrum Bezpieczeństwa
Zobacz także:
pap_20260111_04I
Masowa inwigilacja i "roboty-zabójcy". Firma odrzuca ultimatum Pentagonu
Tech
wołowina mieso
Skażona wołowina w Europie. "Ten raport jest druzgocący"
Handel
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
sklep
Ten sklep był w styczniu najtańszy w Polsce
Pieniądze
Radosław Sikorski
Sikorski o umowie z Mercosur: rząd swoje zobowiązanie wykonał
Z kraju
Fabryka Ford Motor Company
Światła i hamulce mogą zawieść. Ford ogłasza jedną z największych akcji ostatnich lat
Moto
telefon, bankomat, smartfon
Koniec awarii w największym banku w Polsce. "Jeszcze raz przepraszamy"
Pieniądze
Ćwiczenia rakietowców z 23. pułku artylerii na wyrzutni rakietowej WR-40 Langusta. Świętoszów (woj. dolnośląskie)
SAFE korzystny dla Polski? Opinia Rady Fiskalnej
Z kraju
Budynek Komisji Europejskiej
Finansowanie bezpiecznej aborcji. Komisja Europejska podjęła decyzję
Ze świata
Metale ziem rzadkich, kopalnia, zakład przetwórstwa, fabryka, lit w Australii Zachodniej
Itr i skand. Te dwa metale kluczowe dla negocjacji USA-Chiny
Tech
Maciej Świrski
Prawomocna wygrana nadawcy TOK FM z byłym przewodniczącym KRRiT
Z kraju
shutterstock_2298833035
200 tysięcy złotych zamiast 800 plus. Czy to ma sens?
Alicja Skiba
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Nowe funkcje Claude wchodzą do biur. Inwestorzy zaniepokojeni
Tech
Paweł Gruza
Media: prokuratura bada, czy doradca prezydenta wykorzystał poufne informacje
Najnowsze
Łuski 7,62x51 do amunicji w standardzie NATO w siedzibie zakładów Mesko w Skarżysku-Kamiennej
Polskie firmy obronne popierają SAFE. "Działamy wspólnie, by Polska tej szansy nie zmarnowała"
Z kraju
shutterstock_2445080647
Nierówne egzaminy na prawo jazdy. Instruktor alarmuje
Joanna Rubin-Sobolewska
Borge Brende, Przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego
Kolejne nazwisko ze świata finansów w aktach Epsteina
Ze świata
Aplikacja DeepSeek zadebiutowała w styczniu
Dynamiczny rozwój AI w Chinach. DeepSeek wyklucza Amerykanów z testów
Tech
Michał Sołowow, właściciel firmy Synthos
To on jest najbogatszym Polakiem. "Coraz trudniej dostać się na listę"
Z kraju
Paweł Wojtunik, były szef CBA
Były szef CBA w Orlenie. Zajmie się bezpieczeństwem
Z kraju
Zakupy online
Apetyty na kredyty wzrósł. Zmieniła się ich wartość
Pieniądze
shutterstock_2670505423
Problemy Allegro. Regulator zleca przeszukanie
Handel
pzu_45
Rekordowe wyniki PZU. Zyski są miliardowe
Rynki
Harare
Odrzucili setki milionów dolarów od USA. Uznali to za zagrożenie
Ze świata
shutterstock_2579063507
Coraz więcej multidłużników w Polsce. Fala bankructw
Pieniądze
74-latka miała werbować potencjalne ofiary (zdjęcie ilustracyjne)
O tyle wzrosną limity dodatkowego przychodu emerytów
Z kraju
shutterstock_2630125311
Co z bańką AI? Nvidia pokazała wyniki, na które wszyscy czekali
Tech
Jamieson Greer
Nowe cła Trumpa. Jego doradca wyjaśnia, o co chodzi
Ze świata
Donald Tusk
Tusk: Polska właśnie wyprzedziła Hiszpanię
Z kraju
Obrady Sejmu
Premier odrzucił poprzedni projekt. Jest decyzja Sejmu w sprawie kolejnego
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica