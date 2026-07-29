Z kraju Ceny paliw na "krytyczny moment". Tusk komentuje decyzję prezydenta Alicja Skiba |

Donald Tusk: musimy zgromadzić miliardy na CPN Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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- Przynajmniej na ten krytyczny moment, kiedy Polacy używają samochodów więcej i częściej, czyli pod koniec wakacji, chcielibyśmy też wprowadzić podobny mechanizm, (...) włącznie z regulacją, czyli ustaleniem górnego limitu cen paliw - powiedział Tusk.

Premier zapowiedział możliwość ponownej regulacji cen paliw w poniedziałek, bez podawania szczegółów. Przedstawiciele ministerstwa energii poinformowali później, że w grę wchodzi ponownie obniżka VAT na paliwa.

Miliardy złotych na "CPN"

Tusk wskazał, że źródłem podwyżek cen paliw są "niepokoje i wojna na Bliskim Wschodzie, (…) brak stabilizacji geopolitycznej".

- Od razu zapowiadałem, że my musimy zgromadzić środki właśnie po to, żeby podatnik nie płacił. Że musimy zgromadzić środki finansowe na program CPN, bo to są miliardy złotych. Kiedy trzymaliśmy pułap cen tak długo, jak to było możliwe, regulując decyzjami rządowymi wysokość maksymalną ceny paliwa na stacji benzynowej, to kosztowało miliardy złotych - powiedział.

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Prezydent kieruje ustawę do Trybunału

30 czerwca zakończył się rządowy program regulacji cen paliw "CPN". Wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa - przede wszystkim benzyny i oleje napędowe - oraz ustalana była cena maksymalna tych paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej, w połowie czerwca, wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa.

Koszty wsparcia miał zrekompensować podatek od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych, z którego wpływy miały wynieść ok. 4 mld zł. W piątek ustawę ws. tzw. windfall tax prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego.

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Tusk komentuje decyzję Nawrockiego

- Pomysł prezydenta, żeby zapytać tego niby-Trybunału (Konstytucyjnego - red.), czy to jest zgodne z konstytucją, jest o tyle chybiony, że po pierwsze taki podatek musi działać wstecz, bo te zyski powstają i dopiero wtedy można nałożyć podatek - stwierdził w środę premier.

Jak zwrócił uwagę, "nikt tego nigdy nie kwestionował od strony konstytucyjnej".

- Jedynym powodem, dla którego prezydent zdecydował się na zablokowanie tej ustawy, jest zaszkodzenie rządowi w działaniu na rzecz utrzymania (…) możliwie niskich cen paliw - powiedział.

Według Tuska, "mamy co najmniej 4 mld zł do tyłu w tej kwestii".