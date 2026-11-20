Z kraju Prezydent powołał Domańskiego i Bartol. "Zakończył się czas wyczekiwania" Oprac. Alicja Skiba |

Prezydent powołał Andrzeja Domańskiego na funkcję wicepremiera i Agnieszkę Bartol na funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej Źródło wideo: TVN24

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Andrzej Domański od 13 grudnia 2023 r. pełni stanowisko ministra finansów, a od 24 lipca 2025 r. jest ministrem finansów i gospodarki. Prezydent Karol Nawrocki powołał także w piątek Agnieszką Bartol na stanowisko ministra funduszy i polityki regionalnej.

Pod koniec października, po rezygnacji Katarzyny Pełczyńska-Nałęcz ze stanowiska ministra funduszy i polityki, premier Donald Tusk zaproponował na to stanowisko Agnieszkę Bartol.

Karol Nawrocki i Donald Tusk w trakcie uroczystości mianowania Andrzeja Domańskiego na wicepremiera i Agnieszki Bartol na ministrę funduszy i rozwoju Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP

Donald Tusk o nominacjach

W trakcie konferencji prasowej, która odbyła się po uroczystości, premier Donald Tusk skomentował, że cieszy się, że "skończył się czas wyczekiwania na nominację prezydenta" dla wicepremiera ministra finansów gospodarki Andrzeja Domańskiego i dla nowej pani minister funduszy Agnieszki Bartol.

Jak dodał, Bartol jako ambasadorka RP przy UE "od wielu, wielu miesięcy dźwigała na swoich barkach odpowiedzialność za naszą pracę w Brukseli, w tym za negocjacje nad różnymi aspektami, jeśli chodzi o Fundusze Europejskie KPO i wszystko, co dla Polski oznacza miliardy euro".

Konstytucyjny obowiązek prezydenta

- Prezydent powoła ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego na wicepremiera, wypełniając swój konstytucyjny obowiązek - zapowiadał na wcześniejszej konferencji szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker. Oświadczył też, że gdyby decyzja zależała od prezydenta Nawrockiego, to "awansu dla ministra Domańskiego by nie było". - Pan prezydent wręczy tę nominację dzisiaj, ale jasno chcę powiedzieć, że pełną odpowiedzialność za tę nominację bierze pan premier Donald Tusk, który to wystąpił z wnioskiem(...) do pana prezydenta o dokonanie zmian w składzie Rady Ministrów - powiedział Szefernaker.

Karol Nawrocki powołał Andrzeja Domańskiego na wicepremiera Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP

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Andrzej Domański został wicepremierem

Andrzej Domański uzyskał tytuł magistra na tamtejszej Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytecie Ekonomicznym). Jest posłem na Sejm X kadencji. Jak wynika ze strony rządowej, przez lata związany był z polskim rynkiem kapitałowym jako analityk, zarządzający funduszami, a także dyrektor inwestycyjny.

Między 2016 a 2019 r. pełnił funkcję członka zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Eques Investment TFI - odpowiedzialnego za Departament Rynków Kapitałowych, zarządzanie funduszami, przygotowanie analiz makroekonomicznych i giełdowych.

W latach 2020-2023 był doradcą startupu biotechnologicznego Auxilius Pharma, a także przewodniczącym rady nadzorczej spółki. Był również członkiem rad nadzorczych w polskiej firmie technologicznej XTPL i Movie Games.

Był również głównym ekonomistą Instytutu Obywatelskiego oraz współtwórcą programu gospodarczego Platformy Obywatelskiej. Od 13 grudnia 2023 r. pełni funkcję ministra finansów.

Andrzej Domański - nowy wicepremier Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Gadomski

Agnieszka Bartol nową minister funduszy i polityki regionalnej

Bartol jest absolwentką Uniwersytetu w Nancy i Kolegium Europejskiego w Natolinie. Od 2003 r. była urzędniczką w Radzie Unii Europejskiej, gdzie zajmowała się polityką spójności i usługami finansowymi. Potem była odpowiedzialna m.in. za unijny budżet i przygotowywanie wniosków z unijnych szczytów.

W 2016 r. została szefową gabinetu sekretarza generalnego Rady UE, którym był w tym czasie Duńczyk Jeppe Tranholm-Mikkelsen. W 2022 r. otrzymała nominację na dyrektorkę generalną ds. komunikacji i informacji w sekretariacie generalnym Rady UE. Została szefową jednej z ośmiu dyrekcji generalnych kierujących pracami tego organu.

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Do rządu dołączyła w lutym 2024 r., obejmując funkcję sekretarza stanu w kancelarii premiera. Sprawowała ją jednak zaledwie kilka miesięcy. W październiku tego samego roku Bartol przejęła stery Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE od Piotra Serafina, gdy ten został kandydatem Polski na unijnego komisarza ds. budżetu. Na początku nie miała pełnej nominacji ambasadorskiej, co wynikało ze sporu kompetencyjnego pomiędzy rządem a prezydentem Andrzejem Dudą dotyczącego obsady placówek dyplomatycznych. W przypadku Bartol doszło jednak do porozumienia i w kwietniu 2025 r. otrzymała nominację.

Była pierwszą kobietą na tym stanowisku. Jako ambasadorka przy UE Bartol odpowiadała w Brukseli za polskie przewodnictwo w Radzie UE w pierwszej połowie 2025 r.

Na stanowisku ministra funduszy i polityki regionalnej zastąpiła Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, która zrezygnowała z tej funkcji pod koniec października.

Agnieszka Bartol została ministrem funduszy i polityki regionalnej Źródło zdjęcia: TVN24