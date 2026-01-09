Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Premier o umowie Mercosur: ktoś nie dowiózł

Donald Tusk na konferencji prasowej
Donald Tusk o Mercosur: ja swoje zadanie wykonałem
Przypominam, że ktoś się chyba zobowiązał, że przekona premier Włoch Giorgię Meloni do tego, aby zmieniła zdanie. To właśnie stanowisko Włoch sprawiło, że nie zablokowano Mercosur. Ktoś się powoływał na przyjaźń. I nie dowiózł - powiedział podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk, odnosząc się do prezydenta Karola Nawrockiego. - Ja swoje zadanie wykonałem. Rząd głosował przeciw - mówił.

Szef rządu nawiązał do wcześniejszej konferencji prasowej rzecznika prezydenta, który - jego zdaniem - pozwolił sobie na "niepotrzebnie złośliwe uwagi" wobec rządu w sprawie Mercosuru. Premier przypomniał jednocześnie, że to stanowisko Włoch przesądziło o tym, iż umowa nie została zablokowana na forum unijnym.

Tusk o umowie

- Ktoś się chyba zobowiązał, że przekona panią premier Giorgię Meloni do zmiany zdania, powoływał się na przyjaźń i nie dowiózł - powiedział Donald Tusk.

Premier podkreślił, że Polska wykonała swoje zadanie. - Rząd polski głosował przeciw i kilkoro naszych sojuszników w Radzie Europejskiej głosowało razem z nami. To nie wystarczyło - stwierdził.

Szef rządu zaznaczył, że stanowisko Polski wobec Mercosuru pozostaje niezmienne i nie ma przestrzeni do dalszych negocjacji. - W tej sprawie wszystko zostało powiedziane - dodał.

Premier odniósł się również do protestów rolników, podkreślając, że szanuje prawo obywateli do demonstracji. - Polska jest krajem demokratycznym, każdy ma prawo protestować. Ale w tej kwestii nasze stanowisko jest jasne i nie ma tu pola do negocjacji - podsumował.

Resort rolnictwa: konsekwencje dotkną nas wszystkich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w komunikacie, że "niestety, Prezydentowi Karolowi Nawrockiemu i politykom PiS nie udało się przekonać swoich politycznych sojuszników i Włochy zagłosowały dziś za przyjęciem umowy UE - Mercosur".

- Gdyby w dzisiejszym głosowaniu Włochy stanęły po naszej stronie - umowa byłaby zablokowana. Niestety, konsekwencje tej decyzji, która została podjęta, dotkną nas wszystkich. W tym momencie powtórzę to, o czym mówię od dawna; zabezpieczymy polskich rolników i zrobimy wszystko, by zagwarantować im ochronę produkcji i równe zasady konkurencji - powiedział minister Stefan Krajewski, komentując decyzje podjęte dziś w Brukseli.

- My rolników nie zostawimy. Dlatego od wielu miesięcy walczyliśmy o rozszerzenie hamulców bezpieczeństwa i taki był sens pracy naszych europosłów. Przygotowali poprawki, które dziś, przy zgodzie na podpisanie umowy, są gwarancją uruchamiania mechanizmów ochronnych. Dlatego mocno negocjowaliśmy również budżet Wspólnej Polityki Rolnej i w konsekwencji dostaliśmy prawie 10 miliardów więcej, niż pierwotnie planowano. To są konkrety. To są pieniądze, które zabezpieczyliśmy na rolnicze rekompensaty. Dziś doskonale widać, że takie dwutorowe działania miały sens - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ogólnopolski protest rolników w Warszawie
Rolnicy protestowali w Warszawie. "Spodziewamy się najgorszego"
WARSZAWA
shutterstock_2622075109
Jest decyzja Brukseli w sprawie umowy z Mercosurem
Ze świata
Protestujący rolnicy
Rolnicy boją się skutków umowy z Mercosur. "Za co wyżywimy nasze rodziny?"

Rzecznik prezydenta komentuje

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ocenił w piątek, że zgoda państw UE na przyjęcie umowy z Mercosur to "bez wątpienia wina rządzących". Jak podkreślił, nie byli oni w stanie zbudować mniejszości blokującej, a dziś próbują obarczyć winą prezydenta Karola Nawrockiego.

Przypomniał również, że Nawrocki po objęciu urzędu prezydenta rozmawiał o Mercosur z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i premier Włoch Giorgią Meloni. Podkreślił, że w wyniku tych rozmów Francuzi zagłosowali przeciwko podpisaniu tej umowy.

Leśkiewicz podkreślił, że choć to rządzący "nie byli w stanie zbudować mniejszości blokującej", to dziś "próbują obarczyć prezydenta winą za to, że nie udało się tej mniejszości blokującej zbudować". - Nie tędy droga - dodał rzecznik.

Jest zgoda na umowę z Mercosur

W piątek państwa Unii Europejskiej zgodziły się na umowę z Mercosurem. Przeciw w Radzie UE głosowali przedstawiciele Polski, Francji, Irlandii, Węgier i Austrii. Od głosu wtrzymała się Belgia. Przyjęto też wzmocnioną klauzulę ochronną do umowy. Włochy, które w grudniu zgłosiły sprzeciw wobec umowy, ostatecznie ją poparły. Wyniki głosowania oznaczają, że nie udało się uzyskać mniejszości blokującej, a przewodnicząca Komisja Europejska Ursula von der Leyen otrzyma zielone światło na podpisanie umowy w imieniu Wspólnoty w Paragwaju, który sprawuje prezydencję w bloku Mercosur.

W piątek przyjęto także klauzulę ochronną do umowy z Mercosurem we wzmocnionej wersji. Mechanizm będzie mógł prowadzić do wyłączenia preferencji celnych dla producentów z Mercosuru, jeśli ceny produktów wrażliwych w UE spadną o 5 proc. lub jeśli na rynek trafi nagle zbyt duża ilość tych produktów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mp/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Udostępnij:
Zobacz także:
Przez kryzys związany z koronawirusem może wzrosnąć bezrobocie
Stopa bezrobocia w Polsce. Nowe dane
Dla pracownika
Protestujący rolnicy
Rolnicy boją się skutków umowy z Mercosur. "Za co wyżywimy nasze rodziny?"
Z kraju
shutterstock_2622075109
Jest decyzja Brukseli w sprawie umowy z Mercosurem
Ze świata
shutterstock_2384730125
Musk wprowadza zmiany dla użytkowników Groka po fali krytyki
Tech
shutterstock_1329994352 Zakopane, Polska - 22 lutego 2019 r. Tłum ludzi spaceruje po Krupówkach w zimowy dzień. Krupówki to główny deptak w Zakopanem. Ulica jest pełna pamiątek.
Polacy chętniej inwestują. Co jeszcze mówią o nas zeznania podatkowe?
Pieniądze
Karol Nawrocki
Finansowy efekt wet prezydenta. "Około 3 mld zł straty"
Z kraju
ziemia rolna traktor shutterstock_748405993
Stawka jest ogromna. Jeden kraj może zdecydować o przyszłości rolnictwa
Ze świata
shutterstock_2287644363
Media: podatek cyfrowy wymierzony w Chiny
Tech
pc
Członek zarządu NBP: wydaje się, że jest przestrzeń na kolejne obniżki stóp
Pieniądze
Hargejsa, Somalia
Mieli zniszczyć magazyn i ukraść żywność. USA wstrzymują wsparcie dla Somalii
Ze świata
lotto S shutterstock_275295956
Duża wygrana w Lotto. Kumulacja rozbita
Pieniądze
pracownik wozek paleta shutterstock_1008208120
Polska w czołówce. Lepszy wynik ma tylko Malta
Z kraju
Samochody elektryczne - ładowarki
Dopłaty do elektryków. Budżet bliski wyczerpania
Moto
Protest w Kopenhadze w sprawie Grenlandii
100 tysięcy dolarów na mieszkańca? Rozważają zachęty dla Grenlandczyków
Ze świata
shutterstock_2384730125
Elon Musk na cenzurowanym. "Jest to nielegalne i nie do przyjęcia"
Ze świata
shutterstock_2411349401_1
Prezydencki projekt triumfuje w sejmowej komisji
Z kraju
Ile wynosi podatek od posiadania psa w 2020 roku?
Chcą zniesienia "absurdalnego" podatku. Jest projekt
Pieniądze
praca pracownik biuro pracowniczka shutterstock_572805157
W tej branży wzrosła liczba ofert pracy. Po raz pierwszy od dwóch lat 
Dla pracownika
MEDIA_RafalBrzoskafotMaterialyPrasowe_06
InPost może zmienić właściciela. Nowe informacje
Z kraju
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Ludzie Polski 2050 na państwowym. Lista nazwisk rośnie
Z kraju
Emerytka
Emerytury po waloryzacji. Wyliczenia i kwoty na 2026 rok
Pieniądze
Adam Glapiński
Propozycja dużej podwyżki stóp procentowych
Z kraju
Pielęgniarka smartfon
ChatGPT z innowacyjną funkcją."Nie ma zastępować opieki medycznej"
Tech
cpk1
2,5 tysiąca działek i ponad 200 budynków mieszkalnych. CPK szykuje grunt pod budowę
Z kraju
Donald Tusk
Tusk stanowczo o reformie. "Znajdziemy lepsze sposoby"
Z kraju
Książę Andrzej
Media: były książę uwikłany w transakcję z oligarchą. "Rażące sygnały ostrzegawcze"
Ze świata
shutterstock_2470895313
Nvidia stawia twarde warunki Chińczykom. Gigant wymaga pełnej przedpłaty
Tech
shutterstock_2472093861
Zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi gwałtownie w górę. Pomogło kilka czynników
Nieruchomości
Wenezuela
"Lewicowi przywódcy prawdopodobnie nieustannie oglądają się za siebie"
Ze świata
Donald Trump podczas konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim
Trump dzieli zysk. Za pieniądze z ropy mają kupować "wyłącznie" amerykańskie produkty
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica