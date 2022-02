Premier o szansach na podpisanie KPO przez Komisję Europejską

- Pewne kwestie nas dzielą, nie chciałbym przedwcześnie tworzyć jakichkolwiek oczekiwań, ponieważ z mozołem posuwamy się do przodu. Jest ustawa prezydenta, która trafiła do Sejmu. Ona jest odbierana jako krok konstruktywny, ale dalece niewystarczający, czy niewystarczający, bo nie chcę wypowiadać się za Komisję Europejską - powiedział premier.

- Cały czas jest we mnie wiara, choć nie mam pewności, że uda się porozumieć z Komisją Europejską w najbliższych tygodniach i doprowadzić do podpisania przez Komisję Krajowego Planu Odbudowy. Myślę, że szanse po dzisiejszych rozmowach lekko wzrosły - dodał.

Według premiera do ostatecznego wynegocjowania z KE pozostało ok. 5 proc. spornych kwestii.

Krajowy Plan Odbudowy został uruchomiony

Premier Morawiecki poinformował ponadto, że Krajowy Plan Odbudowy został już de facto uruchomiony - w Polsce. - My już przystąpiliśmy do krajowego programu odbudowy - przekazałem zlecenie ministrom do projektowania odpowiednich programów zgodnych z wcześniej uzgodnionymi programami w ramach KPO i występowanie z realnymi działaniami, to znaczy pierwsze przetargi wkrótce ruszą, czy to w obszarze rolnictwa, np. program przetwórstwa rolnego albo retencja wodna (...) i wiele innych. One ruszają mniej więcej zgodnie z naszym harmonogramem - powiedział premier.