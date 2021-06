Premier: zależy mi na wzmocnieniu siły polskich rolników wobec rolników zagranicznych

Premier mówił, że skrócenie łańcucha dostaw "od pola do stołu" jest "rzeczą krytyczną, jest rzeczą bardzo ważną". - Chcemy, żeby polscy rolnicy byli coraz silniejsi względem zachodnich. I dlatego w Polskim Ładzie przygotowaliśmy 20 ważnych programów - powiedział Morawiecki.

Dopłata do paliwa

Jak mówił szef rządu, jednym z nich, jest podniesienie dopłaty do paliwa rolniczego. - Wcześniej z 83 złotych na 100 złotych. A teraz ze 100 złotych podnosimy wkrótce na 110 złotych - mówił.

Premier zwrócił uwagę, że co roku rolnicy "borykają się z różnymi niespodziankami ze strony natury" - suszą, gradobiciem, podtopieniami. - Tu, jako państwo, staramy się pomagać. Staramy się wspierać tych najbardziej poszkodowanych - zapewnił Morawiecki.

Przede wszystkim jednak - jak podkreślił - zależy mi na "wzmocnieniu siły polskich rolników wobec rolników zachodnich, zagranicznych". - To dlatego też z sukcesem staraliśmy się o powołanie na komisarza ds. rolnictwa Polaka, pana Janusza Wojciechowskiego, który dba o interesy polskich rolników w Brukseli. To dlatego wynegocjowaliśmy w Brukseli ogromny pakiet wsparcia na najbliższych kilka lat, ponad 34 mld euro. To z tych środków również będą korzystały gospodarstwa takie, jak tu w Będkowicach - dodał premier.