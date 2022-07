Kiedy do Polski wpłyną pierwsze unijne pieniądze? Premier odpowiada

Pierwsze pieniądze z Unii Europejskiej wpłyną do Polski na przełomie tego i przyszłego roku - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek w Gliwicach. Dodał, że jest dla niego rzeczą wtórną, czy będą pochodziły ze Wspólnej Polityki Rolnej, czy z funduszy strukturalnych, czy z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Szef rządu na konferencji prasowej w Gliwicach (woj. śląskie) był pytany o sprawę środków dla Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy. - Proponowałbym, żeby spojrzeć na środki unijne w całości. Ponieważ ten największy budżet składa się z dwóch takich podstawowych komponentów. Ten ponad 700 miliardów złotych na najbliższe siedem lat ze środków unijnych tych tradycyjnych - tutaj mamy fundusze spójności, Wspólną Politykę Rolną - i to jest ponad 500 miliardów złotych - orientacyjnie, wszystkie razem. A Krajowy Program Odbudowy to jest znacząco mniejsza część, ale tez istotna - 100-kilkadziesiąt miliardów złotych. I jedne, i drugie prędzej czy później zaczną do Polski płynąć - powiedział premier.