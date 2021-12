Morawiecki: Program Inwestycji Strategicznych to wielki strumień pieniędzy skierowany do samorządów

Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. - Program Inwestycji Strategicznych to strumień pieniędzy skierowany do samorządów. Uruchomi falę modernizacji. W pierwszej transzy rozdysponowano ponad 23 miliardy złotych - powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że w przyszłym roku nastąpi rozstrzygnięcie drugiego naboru.

Morawiecki mówił na konferencji prasowej, że rządowy Program Inwestycji Strategicznych ma przyczynić się do tworzenia miejsc pracy także na terenach, które do tej pory miały mniejsze szanse.

Zwrócił uwagę, że w pierwszym naborze z tego funduszu blisko 100 proc. samorządów otrzymało środki.

- Nazywamy to Programem Inwestycji Strategicznych, dlatego że rzeczywiście nasze analizy, nasze spojrzenie na gospodarkę w roku 2022, 2023, po wychodzeniu z pandemii pokazuje te miejsca, które potrzebują doinwestowania. Tak jak to było w pierwszej transzy Inwestycji Strategicznych, będziemy kładli nacisk na projekty modernizacyjne i te, które tworzą miejsca pracy. Zgodnie z naszą obietnicą Polski Ład ma wygenerować, przyczynić się do utworzenia około pół miliona nowych miejsc pracy - powiedział.

Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów

- Jest to wielki strumień pieniędzy, który uruchomi falę modernizacji, strumień, który ma być skierowany do jednostek samorządu terytorialnego na zasadach bardzo korzystnych, na zasadach mniej więcej takich, jakie były poprzednio, co do poziomu finansowania, czyli do 95 procent bezzwrotnego finansowania dla samorządów ze strony państwa polskiego - powiedział szef rządu.

Dodał, że spodziewane jest około 4 tys. wniosków od samorządów. Jak mówił, w drugim naborze jednostki samorządu terytorialnego mogą tak, jak poprzednio złożyć trzy wnioski o dofinansowanie - pierwszy do 5 mln zł, drugi do 30 mln zł i trzeci do 65 mln zł.

Morawiecki zaznaczył, że są gminy w Polsce, które od blisko 30 lat nie doświadczyły inwestycji finansowanych z budżetu państwa. Morawiecki mówił, że Program Inwestycji Strategicznych "to jest rewolucyjny pomysł i przełom, który zwiększy szanse rozwojowe, wyrówna te szanse rozwojowe w całej Polsce".

Nowy nabór wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych

Morawiecki dodał, że nowy nabór wniosków rusza w najbliższym czasie. - Mówimy o przyszłym roku, o kolejnych kilku miesiącach, w których rozstrzygnie się ten drugi nabór - zapowiedział szef rządu.

Wskazał, że w ramach pierwszej transzy rozdysponowano wśród samorządów ponad 23 mld zł.

Podczas konferencji prasowej premier mówił, że pieniądze z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych są przeznaczane na remonty szkół, przedszkoli i żłobków, nowe drogi, ciepłownictwo, inwestycje w energetykę i projekty wspierające miejsca pracy np. parki technologiczne, uzbrojenie terenu, aby przyciągać nowych inwestorów.

- To nam przede wszystkim przyświeca i temu będzie służyła również druga transza - mówił.

- Być może niektóre miejsca się wyludniały, bo właśnie nie ma tych inwestycji, nie ma szans na nowe drogi, na nowych przedsiębiorców, na nową szkołę, na lepszą służbę zdrowia i to jest właśnie nasza obietnica: żeby Polska równomiernie się rozwijała, możliwie równomiernie. Właśnie po to chcemy również w sprawiedliwy sposób te wielkie strumienie skierować do wszystkich samorządów - dodał.

Dofinansowanie nawet do 95 procent

Według zapowiedzi wiceszefa ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera inwestycje z drugiego naboru do Programu Inwestycji Strategicznych będą dofinansowywane od 80 do 95 procent przez rząd. - To bardzo ważne, bo to jest historyczny program, ponieważ wcześniej nie było takich programów, gdzie było aż tyle dofinansowania ze strony rządowej. Samorząd musi tylko od 5 do 20 proc. zabezpieczyć środków własnych, żeby móc te inwestycje zrealizować - zaznaczył Szefernaker.

- Wielu samorządowców, wójtów, burmistrzów czekało na te informacje. Tak jak pan premier zapowiadał, że jeszcze w tym roku ruszy nabór i rusza właśnie nabór. Dotrzymujemy słowa. Myślę, że w ten nowy rok wiele samorządów wejdzie z taką perspektywą realizacji kolejnych inwestycji - przekazał.

Wiceszef MSWiA poinformował, że po pierwszym naborze wiele samorządów już przeprowadziło postępowanie przetargowe albo jest w trakcie przetargu. - W wielu miejscach te przetargi trwają w związku z tym na wiosnę już te inwestycje ruszą z pierwszego naboru - wskazał.

Do 15 lutego trwa nabór wniosków.

Autor:kris/ams

Źródło: PAP