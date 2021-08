Premier: gospodarka to będzie źródło naszej siły i bezpieczeństwa

Polski Ład był jednym z tematów, do których odniósł się w czwartek podczas kongresu Forum Wizja Rozwoju w Gdyni premier Mateusz Morawiecki. - Wzrost wynagrodzeń szybszy niż wzrost cen to podstawowy współczynnik Polskiego Ładu i naszego rozwoju gospodarczego - mówił. Dodał, że u "źródeł bezpieczeństwa musi być mocna gospodarka".

Mateusz Morawiecki o sytuacji gospodarczej

- Już teraz, po drugim kwartale tego roku, nasz poziom wzrostu gospodarczego przekroczył poziomy sprzed pandemii - zaznaczył premier. - To oznacza, że nasze plany, plany strategiczne dotyczące rozwoju, wizji rozwoju, mogą z powrotem nabierać tempa - dodał.

- To jest ten współczynnik, ta dana, która interesuje mnie najmocniej - zaznaczył. - U źródeł naszego programu jest człowiek. Jest polityka społeczna, społeczno-gospodarcza, coś, co w dawnych czasach, w rozumieniu polityki gospodarczej, było traktowane odrębnie - mówił Morawiecki.

Jego zdaniem z owoców wzrostu gospodarczego muszą korzystać wszyscy Polacy. - Wtedy to poczucie współodpowiedzialności za państwo będzie powszechne, a dzięki temu idea solidarności (...) będzie wyznacznikiem naszej polityki gospodarczej - podkreślił.

- Dlatego - w przeciwieństwie do wielu poprzednich ekip - koncentrujemy się na człowieku, na rodzinie, na pracownikach i właśnie dlatego ten szybszy niż wzrost cen wzrost wynagrodzeń interesuje mnie jako podstawowy współczynnik Polskiego Ładu, naszego rozwoju gospodarczego - powiedział premier.

Mateusz Morawiecki: u źródeł bezpieczeństwa musi być mocna gospodarka

Morawiecki dodał odnosząc się do sytuacji w Afganistanie oraz do tej związanej z COVID-19, że "od tego wszystkiego, jak świat ukształtuje się w najbliższych miesiącach, kwartałach mogą zależeć kolejne dekady".

Jak wskazał, "w szczególności teraz, kiedy - korzystając z tej znanej chyba już wszystkim państwu metafory o 'czarnych łabędziach', czyli o tych rzadkich zjawiskach, które dawniej od czasu do czasu tylko pojawiały się na globalnym firmamencie, a dzisiaj, niestety, są to klucze czarnych łabędzi, całe stada zjawisk, które - niestety - wpływają coraz bardziej destabilizująco na porządek światowy".

- Korzystając z tej metafory, musimy zachować ogromną czujność, odporność i właśnie wzmacniać przede wszystkim naszą gospodarkę. Bo to będzie źródło naszej siły i to będzie źródło naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa, które we współczesnym świecie, tak bardzo jest nam potrzebne, coraz bardziej jest nam potrzebne - podkreślił Morawiecki.