Premier o tym, kiedy spadną raty kredytów. "A być może i wcześniej"

Na te dwa lata przygotowaliśmy wakacje kredytowe i mam nadzieję, że od 2024 roku będziemy mieli do czynienia ze spadającymi ratami kredytowymi - stwierdził podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

- Mam nadzieję, że od roku 2024, a być może również i wcześniej - tego nie wiem, bo to nie jest prerogatywa rządu, a poza tym podlega to pewnym obiektywnym zjawiskom i zdarzeniom - być może od 2024 roku będziemy mieli do czynienia ze spadającymi ratami kredytowymi - powiedział na piątkowej konferencji szef rządu.