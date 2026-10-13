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Z kraju

Premier Litwy ostrzega przed falą ataków hybrydowych. "Musimy działać razem"

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Donald Tusk, Mindaugas Sinkevicius
Premier Litwy: musimy działać z Polską razem, gdyż doświadczamy wielu ataków hybrydowych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Musimy działać razem, ponieważ doświadczamy bardzo wielu ataków hybrydowych - powiedział premier Litwy Mindaugas Sinkevicius po spotkaniu z Donaldem Tuskiem. Szefowie rządów Polski i Litwy rozmawiali o bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO, rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, zagrożeniach hybrydowych oraz współpracy energetycznej.

Premier Litwy zaznaczył, że szczególną uwagę podczas rozmów poświęcono sytuacji w regionie oraz konieczności wspólnego reagowania na coraz częstsze działania hybrydowe.

- Największą uwagę poświęciliśmy sprawom bezpieczeństwa, szczególnie w naszym regionie, ponieważ jesteśmy wschodnią flanką NATO. Musimy więc działać razem, ponieważ doświadczamy bardzo wielu ataków hybrydowych - powiedział Mindaugas Sinkevicius.

Jak zaznaczył, sytuacja bezpieczeństwa w Europie pozostaje skomplikowana, a Rosja nadal stanowi główne zagrożenie. Działania hybrydowe stają się coraz bardziej agresywne i dotykają nie tylko Litwy i Polski, ale także Niemiec oraz innych państw europejskich.

"Doceniamy udział Polski"

Premier Litwy podkreślił, że obrona wschodniej flanki NATO powinna być konsekwentnie wzmacniana. Podziękował również Polsce za jej zaangażowanie w zapewnianie bezpieczeństwa w regionie.

- Nasze stanowisko jest więc wspólne i jasne: obrona wschodniej flanki NATO musi być nadal wzmacniana. Chcę bardzo serdecznie podziękować Polsce, także w imieniu naszego rządu, za jej wkład w bezpieczeństwo regionu. Doceniamy stały udział Polski w obronie przestrzeni powietrznej państw bałtyckich, a także wspólne, dwustronne ćwiczenia Sił Zbrojnych Litwy i Polski - stwierdził.

Zapowiedział również gotowość do dalszego zacieśniania polsko-litewskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

Premier Litwy o wspólnych projektach

Rozmowy premierów dotyczyły także gospodarki i infrastruktury. Mindaugas Sinkevicius zwrócił uwagę na znaczenie wspólnie realizowanych projektów energetycznych.

- Wspólnie realizujemy projekty infrastrukturalne. Jeszcze w zeszłym tygodniu potwierdziliśmy bardzo ważne projekty energetyczne, czyli Harmony Link oraz LitPol Link, które oczywiście będą bardzo korzystne dla naszych przedsiębiorstw i państw, a także przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego - podsumował.

Do kwestii energetycznych odniósł się również Donald Tusk. Podkreślił, że polsko-litewska współpraca w tym obszarze ma szczególne znaczenie w czasie nasilających się prób destabilizacji.

- Wiemy dobrze, jak ważne dzisiaj jest zabezpieczenie naszych narodów, naszych państw, miast i fabryk, jeśli chodzi o energię. Tutaj współpraca polsko-litewska jest rzeczywiście wzorcowa - powiedział premier Polski.

Tusk: Litwę i Polskę wszystko łączy

Donald Tusk zaznaczył, że Polska i Litwa prezentują wspólne stanowisko wobec najważniejszych wyzwań geopolitycznych. Wymienił w tym kontekście wojnę w Ukrainie, rosyjską agresję, jedność Unii Europejskiej i NATO oraz konieczność utrzymania dobrych relacji transatlantyckich.

- Wszystko łączy Litwę i Polskę. Nie ma tutaj nawet najmniejszej szczeliny na jakiekolwiek nieporozumienia czy różnice zdań - powiedział szef polskiego rządu.

Premier zwrócił uwagę, że Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia ponoszą szczególną odpowiedzialność za ochronę wschodniej granicy. Przypomniał, że jest to nie tylko granica poszczególnych państw, ale również zewnętrzna granica Unii Europejskiej i NATO.

Apel o utrzymanie presji na Rosję

Donald Tusk ocenił, że najbliższe miesiące mogą mieć kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu wojny w Ukrainie. Jego zdaniem Europa nie powinna rezygnować z narzędzi nacisku na Rosję ani ograniczać swojego wpływu na sytuację na froncie.

- Ta wojna być może rozstrzygnie się w najbliższych kilku lub kilkunastu miesiącach. Dlatego będę proponował, aby w żadnym wypadku Europa nie rezygnowała ze swoich narzędzi nacisku i wpływu na sytuację na froncie rosyjsko-ukraińskim oraz w Rosji - oświadczył premier.

Dodał, że obecnie należy rozważać wzmocnienie, a nie osłabienie sankcji wobec Rosji. Zapewnił również, że Polska i Litwa będą przygotowane na dalszy rozwój sytuacji i nie zrezygnują ze współpracy na rzecz bezpieczeństwa.

- Ani Litwa, ani Polska, ani Ukraina na pewno nie dadzą się zastraszyć. Na pewno nie odstąpimy od współpracy na rzecz bezpieczeństwa - podsumował Donald Tusk.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Donald TuskLitwa
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