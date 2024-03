Ugorowanie nie będzie obowiązkowe i to już od tego roku - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Dodał, że to efekt rozmów z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Wcześniej w piątek komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski poinformował, że Komisja Europejska zaproponuje zmiany legislacyjne w Zielonym Ładzie.