Tusk: w Kijowie towarzyszyć mi będzie Domański

Premier przekazał we wtorek przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Ministrów, że w tym tygodniu na zaproszenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego wybiera się do Kijowa.

"Towarzyszyć mi będzie w tej wizycie minister finansów"

- Nieprzypadkowo towarzyszyć mi będzie w tej wizycie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który przygotowuje wspólnie ze swoim zespołem światową konferencję odbudowy Ukrainy – poinformował Tusk.

Dodał, że konferencja organizowana przez szefa resortu finansów odbędzie się w czerwcu w Gdańsku.

- Mamy taką nadzieję, po rychłym zakończeniu wojny, a przynajmniej po zawieszeniu ognia, że będzie można przystąpić do wielkiego planu odbudowy Ukrainy. A to także oznacza wielkie inwestycje, wielkie pieniądze, wielkie przedsięwzięcia. Polska chce w nich uczestniczyć - podkreślił Donald Tusk.

Ocenił, że "dobrze się stało, że to właśnie my będziemy organizowali tę światową konferencję z udziałem przedsiębiorców, firm, ekspertów, liderów politycznych z całego świata".

"Kolejne ofiary, kolejne ruiny"

Premier zwrócił też uwagę, że "obietnice, o jakich mówił prezydent USA Donald Trump, składane podobno przez prezydenta Władimira Putina o tym, że na czas mrozów Rosja zawiesi ataki, niestety się nie zrealizowały".

- Dzisiejsza noc i poranek to znowu czas brutalnych ataków na ludność cywilną, infrastrukturę cywilną w Kijowie, Odessie i w innych miejscach w Ukrainie. Kolejne ofiary, kolejne ruiny - powiedział Tusk.

Premier powiedział, że rozmawiał o tym z ukraińskimi partnerami: - Byłem bardzo poruszony tym, co powiedzieli, kiedy mnie zaprosili do Kijowa, mówiąc: obecność lidera innego państwa zawsze trochę mityguje Rosjan, więc może chociaż dzięki twojej wizycie chociaż przez chwilę będziemy mogli wytchnąć od tego typu ataków.

- Nie wiem (...) bardzo chciałbym mieć taką moc, ale mam wrażenie, że dzisiaj, kiedy świat koncentruje się na bardzo wielu różnych sprawach i tak jakby trochę niektórzy zapomnieli o tym, że tam toczy się bezwzględna wojna Ukrainy z Rosją, dobrze chyba pokazać, że Polska, najbliższy sojusznik i sąsiad Ukrainy, jest z nią w tych trudnych chwilach. I dlatego zdecydowałem się na tę wizytę - zaznaczył premier.

