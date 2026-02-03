Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Tusk: w Kijowie towarzyszyć mi będzie Domański

Posiedzenie rządu, Tusk i Domański
Tusk: coraz więcej ekspertów zakłada, że była to przygotowana operacja rosyjskiego KGB
Źródło: TVN24
Donald Tusk poinformował, że podczas wizyty w Kijowie towarzyszyć mu będzie minister finansów i gospodarki. Dodał, że Andrzej Domański przygotowuje światową konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy.

Premier przekazał we wtorek przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Ministrów, że w tym tygodniu na zaproszenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego wybiera się do Kijowa.

"Towarzyszyć mi będzie w tej wizycie minister finansów"

- Nieprzypadkowo towarzyszyć mi będzie w tej wizycie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który przygotowuje wspólnie ze swoim zespołem światową konferencję odbudowy Ukrainy – poinformował Tusk.

Dodał, że konferencja organizowana przez szefa resortu finansów odbędzie się w czerwcu w Gdańsku.

- Mamy taką nadzieję, po rychłym zakończeniu wojny, a przynajmniej po zawieszeniu ognia, że będzie można przystąpić do wielkiego planu odbudowy Ukrainy. A to także oznacza wielkie inwestycje, wielkie pieniądze, wielkie przedsięwzięcia. Polska chce w nich uczestniczyć - podkreślił Donald Tusk.

Ocenił, że "dobrze się stało, że to właśnie my będziemy organizowali tę światową konferencję z udziałem przedsiębiorców, firm, ekspertów, liderów politycznych z całego świata".

"Kolejne ofiary, kolejne ruiny"

Premier zwrócił też uwagę, że "obietnice, o jakich mówił prezydent USA Donald Trump, składane podobno przez prezydenta Władimira Putina o tym, że na czas mrozów Rosja zawiesi ataki, niestety się nie zrealizowały".

- Dzisiejsza noc i poranek to znowu czas brutalnych ataków na ludność cywilną, infrastrukturę cywilną w Kijowie, Odessie i w innych miejscach w Ukrainie. Kolejne ofiary, kolejne ruiny - powiedział Tusk.

Premier powiedział, że rozmawiał o tym z ukraińskimi partnerami: - Byłem bardzo poruszony tym, co powiedzieli, kiedy mnie zaprosili do Kijowa, mówiąc: obecność lidera innego państwa zawsze trochę mityguje Rosjan, więc może chociaż dzięki twojej wizycie chociaż przez chwilę będziemy mogli wytchnąć od tego typu ataków.

- Nie wiem (...) bardzo chciałbym mieć taką moc, ale mam wrażenie, że dzisiaj, kiedy świat koncentruje się na bardzo wielu różnych sprawach i tak jakby trochę niektórzy zapomnieli o tym, że tam toczy się bezwzględna wojna Ukrainy z Rosją, dobrze chyba pokazać, że Polska, najbliższy sojusznik i sąsiad Ukrainy, jest z nią w tych trudnych chwilach. I dlatego zdecydowałem się na tę wizytę - zaznaczył premier.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskAndrzej DomańskiPolskaUkrainaKijówWołodymyr Zełenski
Zobacz także:
shutterstock_2399512237 (1)_1
Duża awaria w Alior Banku
Pieniądze
informatyk biuro komputer praca shutterstock_2440815441
Nowy produkt giganta, "panika" na rynku
Łukasz Figielski
21.02 | System "Twój e-PIT" pod lupą UODO. Dane osobowe zagrożone?
Twój e-PIT będzie niedostępny. Resort wyjaśnia
Dla firm
moskwa metro shutterstock_2555062963
Wyrywkowe kontrole w metrze. "Nowe środki"
Ze świata
shutterstock_2586574153
Zakazują takich klamek. Spopularyzowała je Tesla
Moto
Premier Donald Tusk i przedstawiciele rządu w trakcie głosowania w Sejmie 5.12.2025 rok
Media o Polsce: silna gospodarka, słaby rząd
Ze świata
portfel, pieniądze
Co dalej ze stopami procentowymi? "Kwestia czasu"
Z kraju
Elon Musk, chatbot Grok, firma xAI, platforma X, sztuczna inteligencja AI
Paryska prokuratura przeszukuje biuro firmy Muska
Ze świata
shutterstock_2708817987
Te produkty zdrożały najbardziej. "Niepokojące"
Z kraju
Donald Trump
Apel Trumpa. "Podpiszę natychmiast"
Ze świata
Elon Musk
Musk łączy firmy. Największa fuzja w historii
Tech
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Trump ogłasza wielki projekt. "By nie było żadnych problemów"
Ze świata
Polska podnosi VAT na gaz w 2023 roku
Od dziś wchodzą nowe zakazy. "Przyjęte pod przykrywką"
Ze świata
shutterstock_2584105519
"Wampiry energetyczne". Różnica to nawet 70 procent
Z kraju
Deszczowa pogoda w Hawanie na Kubie
Kraj w kryzysie, według Trumpa wkrótce upadnie. "Sprawa dotyczy fundamentalnej pomocy"
Ze świata
shutterstock_1233484615
USA jak Rosja? Bruksela tłumaczy
Ze świata
Domański i Klingbeil
"To powinien być również impuls dla Niemiec"
Z kraju
Donald Trump
Trump: to pomoże zakończyć wojnę
Ze świata
samochody, auta, zima, mróz
"Jeden zimny poranek wystarczy". Ekspertka ostrzega
Moto
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Główna wygrana w Lotto. Podano, gdzie padła
Pieniądze
Złotówki Pieniądze PLN
Jak złożyć wniosek, kiedy wypłata? Nowy okres 800 plus
Z kraju
Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internetowych serwisach administracji publicznej
Co się dzieje z KSeF? Resort reaguje
Z kraju
Niemcy, strajk pracowników transportu publicznego
Siarczysty mróz i paraliż u naszego sąsiada. Transport publiczny stanął
Ze świata
Fontanna di Trevi w Rzymie
To jedna z najpopularniejszych atrakcji Rzymu. Od dzisiaj jest płatna
Turystyka
Tokio, Japonia
Japonia sięga po skarby z dna oceanu. To odpowiedź na dominację Chin
Ze świata
fabryka spawanie spawacz robotnik shutterstock_2434462411
Najnowsze dane z przemysłu. Kolejny miesiąc poniżej krytycznego progu
Z kraju
złoto, srebro, metale szlachetne
Złoto i srebro kontynuują wyprzedaż
Ze świata
bitcoin pln shutterstock_785272210
Czarna seria trwa. Bitcoin najtańszy od 10 miesięcy
Rynki
Jan i Zofia to najpopularniejsze imiona dla dzieci w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Najpopularniejsze imiona w Polsce. Nowy ranking
Z kraju
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
Ponad 34 miliony złotych kary dla Orange Polska
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica