Premier Tusk: Polska właśnie wyprzedziła Hiszpanię

Premier opublikował w mediach społecznościowych wideo, w którym skomentował najnowsze doniesienia gospodarcze.

Szef rządu: wiecie, co to jest?

- Hola amigos! (po hiszp. witajcie przyjaciele - red.) Wiecie, co to jest? To wykres z najnowszego raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Polska właśnie wyprzedziła Hiszpanię w dochodzie na jednego mieszkańca - powiedział Tusk w nagraniu na platformie X.

Dodał też: - Jesteśmy już w europejskiej elicie gospodarczej i wygrywamy w niej z Hiszpanami.

Polska prześcignęła kolejne kraje

"Najnowsze dane MFW wskazują, że Polska pod względem dochodu przypadającego na mieszkańca, przy uwzględnieniu siły nabywczej, wyprzedziła dużą europejską gospodarkę" - informowała "Rzeczpospolita".

"Okazuje się, że z 58,56 tys. dol. rocznie dochód przeciętnego Polaka przy uwzględnieniu siły nabywczej na mieszkańca jest już większy niż Hiszpana (58,35 tys. dol.)" - napisała gazeta.

Dodała, że udało nam się także pod tym względem prześcignąć Izrael (57,9 tys. dol.) i Nową Zelandię (57,48 tys. dol.).

Litwa i Czechy wyżej

Zdaniem dziennika nawet po prześcignięciu Hiszpanii wciąż w 15 krajach UE dochód na mieszkańca pozostaje wyższy niż w Polsce. Wyższa (66,8 tys. dol.) jest też średnia dochodów na mieszkańca we Wspólnocie.

Według danych MFW wyższy dochód na osobę niż w Polsce jest na Litwie (59,9 tys. dol.), w Słowenii (59,9 tys. dol.) czy w Czechach (62,3 tys. dol.).

